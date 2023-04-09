Светловодск получил почти 5,5 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова направил почти 5,5 тысячи продуктовых наборов в Светловодск. В этом городе в Кировоградской области живет несколько тысяч человек из Донецкой и Луганской области, у которых война отобрала дом.

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Сейчас выдача гуманитарной помощи продолжается. Ее получают прежде всего люди с инвалидностью, семьи, имеющие детей с инвалидностью, многодетные семьи и пенсионеры.

В продуктовых наборах питательные продукты, которые составляют основу рациона и долго хранятся. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с пищевыми продуктами от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.