Сверхсовременные аппараты для лечения ран передали Охматдет Фонд Рината Ахметова и ДТЭК

Четыре сверхсовременных аппарата для лечения ран Renasys™ Touch передали в НДСЛ Охматдет Фонд Рината Ахметова совместно с компанией ДТЭК.

Renasys™ Touch – это аппараты для вакуумной терапии сложных плохо заживающих ран. Специальные насосы применяются в том случае, когда на рану невозможно наложить швы и устранить повреждения с помощью традиционных методов лечения. У пациентов сразу проходят отеки, восстанавливается нормальное кровообращение. Язвы, загноенные – раньше с этим боролись, высушивая рану йодом, спиртом, специальными мазями, то теперь проблемы устраняет вакуум.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.