Суслова категорически против военного учета для миллионов украинок в возрасте от 18 до 60 лет

Государство не должно загонять всех мужчин и женщин в армию, а должно полностью перейти на контрактную форму, как нам обещала уже действующая власть во время выборов.

Такую позицию на своей странице в Facebook высказала украинская правозащитница Ирина Суслова, комментируя приказ Министерства обороны Украины №313 "О перечне профессий для женщин и нахождении их на военном учете".

Минобороны хочет поставить на военный учет миллионы украинок в возрасте от 18 до 60 лет. Большинство из них не проходило обучение на военных кафедрах и не являются военнообязанными. 17 декабря вступил в силу соответствующий приказ Министерства обороны Украины №313 "О перечне профессий для женщин и нахождении их на военном учете". Минобороны объявило перечень из 35 профессий, представительницы которых должны в течение следующего года прийти в военкоматы по военному билету. В частности, это касается женщин, работающих медиками, финансистами, бухгалтерами, менеджерами, программистами, журналистами и даже музыкантами и т.д.

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"Мое отношение к этому нововведению четкое и понятное. Украина не для этого создавала контрактную армию, чтобы в ее ряды сгоняли всех скопом. Когда в предыдущем созыве Верховной Рады Украины мы голосовали законопроект №6109 "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин во время происхождение военной службы в ВСУ и других военных формированиях", речь шла именно об обеспечении равных условий и обязанностей между мужчинами и женщинами, сознательно избравшими профессию военных и заключившими соответствующие контракты. Сегодня Минобороны уверяет, что женщинам волноваться нечего, ведь их могут мобилизовать в зону боевых действий только в случае введения военного положения, полномасштабных боевых действий и объявления общей мобилизации. Принесет ли такое решение пользу ВСУ, мне непонятно!" - пишет правозащитница.

Ирина Суслова убеждена, что в армии должны служить исключительно профессионалы, изъявившие желание, обучавшиеся в военных заведениях, имеющие соответствующий опыт и навыки. Государство же должно стимулировать контрактную службу, обеспечить профессиональным военным достойные зарплаты, социальную защиту, решение квартирного и других вопросов.

"Сегодня Минобороны планирует "мобилизовать" неподготовленных женщин. Послушайте, учебного собрания недостаточно, чтобы овладеть навыками и умениями военного. Так на что именно рассчитывает государство? Продемонстрировать большую численность Вооруженных сил? Высшее командование Минобороны и украинское правительство должны строить исключительно контрактную армию, это обещала уже действующая власть, а не увеличивать для боязни врагов численность Вооруженных сил Украины за счет женщин", — резюмирует правозащитница.