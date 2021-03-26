Сэм Уолтон, основатель сети Walmart, когда-то давно внедрил программу обучения для своей команды, которую всегда начинал со вступительного слова.

Большинство ожидало мотивационного рассказа о миссии, ценностях, истории создания компании, но взамен получали короткую, простую историю из жизни:

1. "Я тип человека, который идет в ресторан, ждет пока официант сделает все свои дела и только потом примет мой заказ"

2. Я тип человека, который идет в магазин, тихо ждет пока продавец закончит разговоры с коллегами и только потом возьмет оплату"

3. Я человек, который объясняет поставщику важность срочной доставки продукта, и не жалуется получив его через 3 недели"

4. Я действительно тот человек, который заходя в любое коммерческое учреждение практически выпрашивает снисхождение, внимание, и улыбку сотрудника.

Сейчас вы наверное думаете, что я спокойный, терпеливый и снисходительный человек?

Знаете кто я?

Я КЛИЕНТ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ВЕРНЕТСЯ.

А потом я веселюсь, смотря как компании вкладывают миллионы долларов, чтобы меня вернуть. А я ведь уже был там, и все, что нужно было сделать, уделить мне немного времени и внимания.

Существует только один босс - Клиент!. И он может уволить любого из компании, начиная с линейного персонала и заканчивая CEO, просто тратя деньги где-то еще..."

(с) Sam Walton (1918-1992), американский бизнесмен, основатель сетей магазинов Wal-Mart и Sam’s Club. В период с 1985 по 1988 гг. журнал Forbes признавал Сэма Уолтона самым богатым человеком Америки.

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