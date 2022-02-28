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Сумы приготовились встретить врага, технику заметили на всех направлениях – глава ОГА
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Враг стягивает технику в Сумы. Город готовится к обороне.
Об этом сообщает глава Сумской областной ВГА Дмитрий Живицкий.
"Сумы. Со всех сторон к городу следует вражеская техника. Есть угроза уличных боев! Будьте в безопасном месте дома, подальше от окон!" – предупредил он.
Известно также, что оккупанты около 12:30 ударили по нефтебазе в Ахтырке. Она охвачена пламенем.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне российские захватчики нанесли ракетный удар по Василькову, вспыхнула нефтебаза.
Впрочем, сотрудникам удалось спасти вагоны с дизтопливом и газом.
Все спасенное горючее передали ВСУ.
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