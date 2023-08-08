Суханов провел интерактивный мастер-класс для детей на смене 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

Вторая летняя смена "Блогер Кемп" в разгаре - юные участники активно отдыхают, оздоравливаются, проводят много времени на свежем воздухе и получают полезные знания. В лагере в Закарпатье собрались дети, пострадавшие от войны. К ним приехал Алексей Суханов — известный ведущий, актер и амбассадор Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"У нас невероятная молодежь, которой мы должны гордиться. Сегодня, общаясь с ребятами, я смотрел в их глаза и чувствовал только одно — что все у нас будет хорошо. Потому что у них есть так много уважения, целеустремленности, желания сделать из Украины то цивилизованное государство, о котором мы так мечтаем и так упорно не получается у нас, у взрослых. Молодежь — действительно наше все", — подчеркнул ведущий.

Алексею, востребованному интервьюеру, доверяют свои истории многие известные люди и рядовые украинцы, а видеоработы ведущего с интересом смотрят миллионы зрителей. Он подготовил и провел для участников "Блогер Кемпу" интерактивный мастер-класс по теме "Тайны и секреты профессии ведущий-интервьюер". Дети активно включались в процесс взаимодействия, охотно задавали Алексею вопросы и полностью вживались в новую для себя роль интервьюеров.

"Почему эти встречи важны? Если мы не будем делиться своими мыслями и опытом, не будем помогать и поддерживать нашу молодежь в их стремлении жить достойно, уважая себя, то я думаю, что мы, взрослые, снова не справимся со своей функцией. Надо разговаривать, нужно чувствовать, нужно делиться. Надо радоваться, что они у нас есть. Потому что если они у нас есть — у нас есть и Украина", — уверен Алексей.

В проекте "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" принимают участие дети 8-14 лет. Среди них дети, которые были депортированы в Россию и вернулись в Украину, те, кто потерял родителей в результате войны, дети из приемных семей, ДБСТ, на попечении и усыновленные, дети, живущие в зонах активных боевых действий и пострадавшие в результате боевых действий.

Во время смены дети отдыхают, укрепляют здоровье, развлекаются, развивают творческие способности и овладевают навыками блоггера. С детьми работают опытные психологи Фонда Рината Ахметова.

В рамках проекта оздоровления и профессиональной психологической помощи получили около 5000 детей со всей страны.