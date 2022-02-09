Суд в Греции освободил из-под стражи ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы: в чем его обвиняли

В среду, 9 февраля, суд в Афинах, столице Греции, освободил из-под стражи ветерана АТО Александра Радкевича. Его собираются вернуть в Украину.

Как сообщили УНИАН почетный консул Украины в Греции Димитриос Димитриадис и адвокат, занимающийся делом Радкевича, решение было принято в пользу ветерана. Хотя сторона обвинения требовала его экстрадиции в Литву (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Напомним: Радкевич был задержан в октябре по требованию Литвы. Оказалось, что он заочно осужден по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, когда советское руководство пыталось удержать Литву в составе СССР.

"Радкевич обвиняется в тяжких военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны) фактически только за то, что он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии. Действия Радкевича не нанесли вреда ни одному человеку, что видно с самого приговора. Такой подход к судопроизводству абсолютно недопустим", – рассказывала тогда правозащитница.

Задержание в Греции для всех членов семьи было полной неожиданностью. Александр с женой и внуком ехали на фестиваль народного танца в Грецию, на остров Тасос.

Было принято решение отправить задержанного в Литву, но с помощью адвоката, которого семья ветерана АТО наняла там по рекомендации консула Украины в Греции, подали апелляцию.

Сейчас же адвокат сообщил, что Радкевич будет освобожден в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Нацполиция закрыла уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного. В мае 2021 года он смертельно ранил одного из нападавших, пытавшихся ворваться в его дом.