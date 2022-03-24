Студентка из Беларуси заявила, что большинство граждан ее страны против войны с Украиной: враг у нас общий. Видео

Студентка из Беларуси записала видеообращение к народу Украины, в котором сообщила, что большинство жителей ее страны выступают категорически против войны и намерены поддержать наше государство в борьбе с агрессором. Она заверила, что беларусы не являются врагами для украинцев.

Видео записала студентка Ukrainian Film School из Беларуси Мария Булавинская (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца). "Я хочу сказать, что большинство беларусов не поддерживает эту войну. Подавляющее большинство беларусов понимает, что будущее Беларуси зависит от будущего Украины", – сказала она.

Она также выразила свою точку зрения относительно угрозы вторжения армии Беларуси в Украину. "Чтобы понять, в каком состоянии находятся беларусские войска, хочу напомнить о символе солдата Лукашенко – снеговик, которого слепили беларусские пропагандисты, когда приветствовали вход российских войск на территорию Беларуси", – сказала активистка.

Видео дня

В то же время есть "нормальные беларусские военные", которые сейчас защищают Киев от врага, – речь идет о батальоне имени Кастуся Калиновского.

Девушка добавила, что беларусов нельзя называть врагами Украины: "Враг у нас общий – режимы Путина и Лукашенко. Мы верим в победу Украины. Слава Украине! Живе Беларусь!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе заявили, что РФ меняет планы по войне против Украины. Враг перебрасывает вооружение и технику в Беларусь. Это связано тем, что цели Кремля не были достигнуты в намеченные сроки.

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