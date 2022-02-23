Строительство музея Холокоста в Бабьем Яру возможно только в свободной и независимой Украине – Натан Щаранский

Строительство крупнейшего исследовательского центра и музея Холокоста в Бабьем Яру возможно только в свободной и независимой Украине. Об этом заявил Председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", правозащитник и политзаключенный Советского Союза (1977–1986) Натан Щаранский во время Конференции президентов (Conference Of Presidents) председателей ведущих еврейских организаций США в Израиле, которая состоялась 21-23 февраля.

Он также подчеркнул, что до 1991 года власти СССР приложили колоссальные усилия, чтобы скрыть трагедию Бабьего Яра, а также тот факт, что в урочище евреев и ромов убивали за национальную принадлежность.

"Я говорю как председатель Наблюдательного совета мемориала "Бабий Яр", но и как человек, который родился в Украине, в городе Донецке (тогда он назывался Сталино), и вырос там. Поэтому я могу сказать, что если сегодня у нас есть этот амбициозный проект, который позволит превратить символ номер один "Холокоста от пуль" и символ номер один попыток отрицания Холокоста в крупнейший исследовательский центр и музей Холокоста, то это только благодаря существованию независимой, сильной, свободной, демократической Украине и благодаря украинскому народу. Сегодня, когда Украина находится под ударом, когда есть угрозы целостности независимой Украины, когда есть попытки делегитимизировать само право Украины на существование как гордой нации среди народов Европы – очень важно выразить солидарность, выступать против кровопролития и войны и поддерживать дальнейшее существование независимой, демократической, свободной Украины", – заявил Натан Щаранский.

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Со своей стороны, президент Израиля Ицхак Герцог, который встретился с делегацией Мемориала Холокоста, принявшей участие в конференции президентов, выразил поддержку Мемориальному Центру. "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – прекрасный мемориал. Я был очень тронут быть там и участвовать в мероприятиях в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра", – отметил президент.

"Крайне важно, чтобы все сообщества просвещали будущие поколения об опасностях расизма и дискриминации, а также формировали понимание того, к к чему может привести человечество молчание перед лицом антисемитизма. Проект в Бабьем Яру рассказывает одну из малоизвестных историй о Холокосте, и для нас было честью предоставить площадку для этой темы на Конференции Президентов Миссии", – подчеркнул CEO Конференции Президентов (Conference Of Presidents) Уильям Дарофф.

В состав делегации руководителей Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", принявшей участие в Конференции президентов, также вошли президент республики Польша (1995–2005) и член Наблюдательного совета Мемориального центра Александр Квасьневский, глава Академического совета Мемориала, президент и основатель организации "Яхад-Ин Унум", отец Патрик Дебуа, художественный руководитель Илья Хржановский, заместитель генерального директора Руслан Кавацюк, директор по связям со странами Европы Мемориального центра Холокоста Марек Сивец. Во время визита они представили текущие и будущие планы строительства крупнейшего в Восточной Европе мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру, который представит историю "Холокоста от пуль", когда 2,5 миллиона евреев, из них – 1,5 миллиона – на территории современной Украины, были расстреляны и захоронены в "ярах смерти" вблизи своих жилищ.

В рамках мероприятия делегация Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" также посетила израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем и встретилась с председателем правления Яд Вашем Дани Даяном, а также возложила цветы к мемориальному камню памяти жертв.

"Наше партнерство с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" – прочное, и мы продолжим поддерживать эту важную инициативу и сотрудничать с ней. Я вижу огромный смысл в том, чтобы рассказать миру о случившемся в Бабьем Яру, который стал символом "Холокоста от пуль" в Восточной Европе", – подчеркнул Дани Даян.

Напомним, Яд Вашем и Мемориал Холокоста сотрудничают в исследовательских и архивных проектах, которые, касаются, в основном восстановления и проверки имен жертв Бабьего Яра.

Со своей стороны, президент Польши (1995-2005) и член наблюдательного совета Мемориала Холокоста Александр Квасневский поблагодарил председателя правления Яд Вашем за поддержку и преданность делу. "Учитывая последние события в Восточной Европе и риторику, которую мы слышим, роль Мемориала в Бабьем Яру важна как никогда", – добавил он.

Глава Академического совета Мемориального центра Холокоста отец Патрик Дебуа, который всю жизнь исследует Холокост в Восточной Европе, рассказал о важности возведения мемориала на месте крупнейшей братской могилы в Европе. "Это мощный символ для всего мира, что справедливость восторжествует", – отметил он.

Со своей стороны, художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский представил последние наработки Мемориального центра, сообщив, что в этом году Мемориал откроет первое музейное пространство, посвященное трагедии Бабьего Яра – Курган.

Напомним, за последние два года была создана первая фаза Мемориала в Бабьем Яру, в которую вошли: духовное пространство – символическая синагога "Место для размышлений", Кристальная стена Марины Абрамович, инсталляция с именами жертв трагедии "Зеркальное поле", памятник Куреневской трагедии, серия инсталляций "Взгляд в прошлое".