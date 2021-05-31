Строительство мегамоста в Кременчуге по программе Зеленского стартует в октябре

В Кременчуге Полтавской области в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" возведут новый мост европейского уровня через Днепр. В сентябре планируют завершить экспертизу, а в октябре начать строительство моста.

Как сообщает Полтавская ОГА, длина вантового моста составит 720 м, эстакады – 1,9 км, общие дорожные работы будут достигать 5,4 км. 95% всех материалов будут отечественного производства.

"Наконец Кременчугская громада будет имеет реальный шанс на воплощение объекта в жизнь. Многие о нем говорили, немало обещаний звучало для жителей области и Кременчуга. Сейчас реализуем проект по схеме "Design and Build" – "проектирование-строительство", где подрядная компания "Догуш" будет и проектировать, и осуществлять строительство моста ", – отметил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Как известно, сейчас на объекте идут подготовительные работы, в том числе по геодезии, расположение городка для проживания работников строительной компании. Строительство моста рассчитано на три года. Объект возведут за средства государственного бюджета, общая стоимость проекта – более 11 млрд грн, в том числе проектных работ – 280,7 млн грн, строительных – 10,9 млн грн.

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"Новый кременчугский мост через Днепр станет крупнейшим объектом проекта президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Я благодарю громаду за поддержку, тесную коммуникацию и сотрудничество. Этот объект – сложный и уникальный. Его возведение требует слаженной командной работы", – заявил глава Полтавской ОГА.

По его словам, силы подрядчика должны идти исключительно на строительство. С этой целью при облгосадминистрации создали соответствующую рабочую группу, областная власть будет координировать процесс строительства совместно со Службой автодорог, компанией "Догуш", городом и всеми причастными службами.

"Для президента, правительства, Полтавской облгосадминистрации, громады – это приоритетный проект. Потому что без строительства нового моста мы подвергаем не только жителей Кременчуга, но и всего центра Украины на транспортный коллапс", – отметил Олег Синегубов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, в 2021 году планируют ремонт и строительство 6500 км дорог.