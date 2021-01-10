"Страшный день" 11 января: таролог рассказала о приметах

11 января считается самым страшным днем года – именно в этот день якобы царит разная нечисть, которая попадает к нам из потустороннего мира. Однако о "страшном" день сейчас мало знают – звание ужаса года имеет более распиаренный День всех святых, или Хэллоуин, а о 11 января забывают.

Как OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка, раньше 11 января было специальной датой для ужасных и поучительных историй, которые рассказывали друг другу, а особенно – детям, и для очистки от всякой скверны, когда проводили специальные обряды, например, сжигали солому из матрасов или проводили представления для защиты детей от нечистого.

По словам эксперта, считалось, что в этот день людей могут толкать на различные злые помыслы, некрасивые поступки и досадные высказывания, могут учащаться ссоры, спровоцированные различными злыми духами. Кроме того, считалось, что на голову сыпятся неприятности, поэтому прибегали к различным ритуалам, чтобы от всего этого избавиться.

"Примечательно, что именно в этот день в православии отмечается день памяти 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода. И не совсем понятно, то ли церковь взяла что-то от древних языческих праздников, то народ превратил памятную дату в честь младенцев в день, когда разрешено бояться. Так как мало нам всех тех ужасов, происходящих вокруг, и для этого нужен специальный день", – отметила Соломко.

Она посоветовала в этот день не заморачиваться, а если все же хотите "пощекотать нервы чем-то острым", то пересмотреть любимые фильмы ужасов

"Лучше все же комедии, пусть даже с черным юмором, потому что у нас и так хватает ужасов, а отогнать их поможет смех, юмор и наш хорошее настроение. Потому что когда мы смеемся, тогда с нами ничего страшного не произойдет", – сказала таролог.

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