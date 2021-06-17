Так, уважаемые читатели, пристегиваемся, выключаем офигеватор, читаем и наслаждаемся. Не устану повторять: история — тоже фронт.

Страна, которая не имеет истории — не имеет будущего. Страна, которая живет прошлым, никогда не увидит ни настоящего, ни будущего. Страна, у которой нет исторических корней, будет оккупантом, будет поглощать и мимикрировать, стараясь, стать похожей на народ, нацию, страну.

У Российской Федерации история начинается с 12 июня 1990 года. У СССР с 30 декабря 1922 года. История Российской Империи начинается с 2 ноября (22 октября) 1721 г. Далее история Московии, московско-хазарского улуса и московских болот. И, что самое главное, это отдельная история, отдельных государств, а не "история России", как пишут российские "историки".

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Современная Россия отчаянно старается написать себе тысячилетнюю историю, опираясь то на правопреемничество СССР, то на правопреемничество монархии, то и во все, смешивая в кучу коммунизм и монархизм, не зря же, потомок царя Николая лобызал дуло пушки на крейсере "Аврора" с криками "не забудем-повторим". В общем, лучшее в мире советское образование, дает о себе знать. СССР создавал симулякры, особенно исторические. Результат этого исторического коктейля страшен. В головах россиян смешано все, коммунизм, капитализм, монархизм, трусы и крестик.

Для меня дико было наблюдать в 2014-м ихтамнетов скачущих по Донбассу и орущих "за царя Николая, Сталина и Путина". Коммунисты-монархисты, верные ленинцы с особняками в Италии и Франции, коммунисты-олигархи, да что там уже мелочится, Александр Невский, коммунист и верный ленинец, бился во славу России и Путина!

Все это сумасшествие уже плотно сидит в голове статистического россиянина, пропитав ядом последние извилины. Поэтому здесь свободно апеллируют фактами "Россия была всегда" и вешают еврейскую звезду Давида царю антисемиту на грудь. Да что там царь, коммунисты во всю цитируют Гитлера, приписывая его умные мысли себе.

У россиян нет ничего, кроме вранья. Вся их "история" это политические нарративы, симулякры, чаще всего прикрывающие коричнево-кровавые пятна на российской совести. Гомо-советикусу дают нужную ему картинку: красавец человек, победитель всего зла на земле. Гомо-советикус должен гордиться собой, любоваться, особенно каплями крови, тянущимися за ним.

А еще, если впереди нет будущего, то гомо-советикус должен иметь хотя бы светлое прошлое, желательно историческое, желательно история должна быть старше и величавее, чем у всех, ну, и еще человечнее и вся такая мимимишная. Не показывать же людям истинное лицо каннибалов, снохачей.

Поэтому россиянам так важна история Киевской Руси. Чтобы громко орать, что они православные (а кто их крестил-то, Владимир крестил Киевскую Русь в тот момент, когда в московских болотах только головастики плавали), что у них тысячелетняя, вековая, досотворения мировая история. Ну, да, они же выше и чище, богообразнее и космичнее всех внизу живущих. Высшая раса, что сказать!

И вот по этому поводу постоянное вытье "Украины никогда не было, у нас общая история, Киевская Русь, это почти СССР, только"… Что только? Только князья Ростовские и Московские платили дань князю Киевскому, ну, то такое.

Но, как бы россияне и русские не пытались приобрести европейские черты лица, и стать чуть-чуть исторически старше, правда все равно лезет наружу, разрывая наспех сметанные исторические симулякры.

Кто же, они, русские?

Знаете, что в СССР была милая шовинистическая поговорка про русских: "Ты почему русский? Потому, что у тебя глаз узкий!". Но именно она открывала всю правду "русских".

Если спросить гражданина РФ, кто он по национальности, все от тувы до питера скажут "да, мы русские". Здесь давно вытеснили понятие национальности и национальной гордости, все малые народности, из которых состоит "русский человек", граждане Российской Федерации, стесняются того, что они таджики, тувинцы, нанайцы, адыгейцы, кабардины и прочие малые народности. В СССР было стыдно быть "нерусским", поэтому люди стыдились своей национальности. Так стиралась национальная идентичность. Вместо нее пришло "советский человек", "русский", как прилагательное к чему-то.

Ну, не существует "русских". Носители языка – да, но РФ населена не русскими, а различными малыми народностями, национальностями, объединенных в "гражданин Российской Федерации".

Ну, а теперь о главном. О "русских". В Республике Тыве Сергея Кужугетовича Шойгу (министра обороны РФ) считают аватарой (перерождением) Субедэй-богатура — одного соратников-полководцев Чингиз-хана. Ему там поклоняются, как божеству, и считают, что он, аварара-бурерожденный, истинный потомок великого полководца и соратника исконно русского человека, Георгия Даниловича Чингизхана.

Ой, все! Правда, это как-то очень смешно слышать от русских, да и видеть такое полонение перед исконно русским перерождением Тёмника (командующий 10-тысячным корпусом). Ведь Субедэй, разгромил соединенную армию русских князей и половцев на реке Калке. Ой, как неудобно получилось! Русские чингизханы побили русских чингизханов? Ленина не поделили что ли?

Шойгу это льстит и он даже видит себя преемником Путина. Более того, считает себя единственным достойным кандидатом на трон, так как он же никто иной, как аватара-бурерожденный, а не какое-то там питерское подворотневое. Кровь, династия, царская особь. Ну, не совсем царская, но зато полководческая, и да, что важно, исконно русская особь. Как ни как само перерождение Субедэя-богатура!

Вот такие пироги с чингисханчиками, мои дорогие читатели. Так что думаю, что скоро, очень скоро на Россию вернется монархия, воцарится коммунистический империализм, но, как промежуточное звено, история, она ведь по кругу, а значит, нас скоро ожидает знакомство с Московским Улусом времен царствования Субедэя-богатура-Шойгу-бурерожденного!

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