Все, российские войска окончательно уперлись в застройку и остановились.

ВСУ ведет жестокие бои на подступах к городам. Мы в обороне, они наступают – стандартная математика "3 погибших атакующих на 1 защитника" превращается где-то в 5,5:1 в нашу пользу в условиях деморализации противника, проблем с логистикой и отсутствиме у бурят не только свидетельства об образовании, но и нормальных карт местности.

Сейчас задача нашей армии - спокойная, системная работа по уничтожению врага.

Видео дня

ВСУ, НГУ, пограничники, добровольцы работают, как комбинат по изготовлению удобрений. Новых войск россияне не подтягивают, потому что их нет, белорусы так и не дошли, потому что страшно, поэтому россияне собирают все, что есть, а мы разбираем все, что у них есть.

Надо понимать, что этот процесс займет время, потому что их реально дох*я.

Далее текст на языке оригинала.

Але тенденція давно зрозуміла.

Наші необстріляні підрозділи вже обстріляні, уявний страх перед російською армією знищено сумськими трактористами, кадирівці помирають анітрохи не гірше за бурятів, тож наша армія тепер – це найстрашніший в світі інструмент війни.

Росія невиліковно хвора і зараз проходить всі класичні стадії:

1. Заперечення (у даному випадку вони не вірили у існування української нації, а потім – що ця сама нація роздає їм п*зди);

2. Гнів. Він виплеснувся на мирне населення ракетними ударами.

3. Торг. Відбувається зараз. Х*єпльоти типу Путіна у перші часи війни із задоволенним виглядом п*зділи про те, що зараз вони силою змінять владу в Україні, демілітарізують, роздерибанять і так далі. Вся ця х*єта з риторики зникла разом з п*здюлями і роз‘ї*ашеними колонами техніки. Зараз вони витягують з консервації Януковича, який ниє про те, що Зеленський має сам піти, бо як жеж так.

Це торг.

Кількість їхніх претензій буде зменшуватися щоденно, поки не сторгуємось на "дяденька, не бейте".

Пункти 4 (депресія) і 5 (прийняття) їх ще чекають.

І це буде ах*єнно.

Їб*ште, котики. Їб*ште їх усіх.

P.S.: А є десь новий рейтинг армій світу подивитись? Бо ми, здається, серебряного прізьора відп*здили.