Столтенберг: Путин недооценил мощь ВСУ, они были способны дать отпор, бороться и замедлить российское наступление

Генеральны й секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин недооценил мощь Вооруженных сил Украины. По его словам, мужество украинской армии и помощь Альянса не позволили воплотить в жизнь "блицкриг" страны-агрессора.

Также Столтенберг высоко оценил действия президента Владимира Зеленского в сложившейся ситуации. Об этом он заявил 4 марта на пресс-конференции после чрезвычайного заседания НАТО, трансляцию которой вело "Суспільне" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы увидели, что президент Путин абсолютно недооценил мощь Вооруженных сил Украины. Они были способны дать отпор, бороться и замедлить российское наступление. Это прежде всего результат мужества украинской армии, а также поддержки и мужества украинского народа и его руководства – президента Зеленского", – отметил Столтенберг.

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Также он добавил, что высокий уровень украинской армии в том числе является результатом помощи со стороны НАТО. По словам Столтенберга, сейчас на фронте находятся воины, которые принимали участие в учениях с НАТО.

"Они сейчас на передовой. Так что эта поддержка доказала свою чрезвычайную важность для могущества украинской армии. И сейчас мы усиливаем поддержку с дальнейшими поставками", – рассказал генсек НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил решение Альянса о бесполетной зоне над Украиной. Он заявил, что члены НАТО согласились с тем, что их самолеты не должны летать в воздушном пространстве Украины, а их войска не должны находиться на территории этой страны во время ее войны с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL,Столтенберг заявил, что НАТО не планирует вступать в войну с Россией.