Степанов: в Украине больше не фиксируют бессимптомного течения COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине больше практически не фиксируют бессимптомного течения коронавирусной болезни.
По его словам, все случаи заражения сейчас регистрируют с определенной клинической картиной. Об этом Степанов рассказал на ежедневном брифинге Минздрава 23 марта.
"Очень часто – это тяжелое течение заболевания", – подчеркнул министр.
Он отметил, что это связано с тем, что в Украине циркулирует британский штамм коронавируса, который в три раза заразнее.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве указали на географическую особенность распространения коронавируса в Украине – он распространяется по стране так же, как и ОРВИ.