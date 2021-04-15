Степанов имеет самый высокий рейтинг доверия среди других руководителей Минздрава – опрос

Министр здравоохранения Максим Степанов имеет самый высокий рейтинг доверия украинцев среди других должностных лиц, которые возглавляли ведомство..

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Оценка медицинской сферы в Украине", проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-28 марта 2021 года.

Согласно ему, Степанову доверяют 19% опрошенных граждан Украины. В то же время экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14%.

Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют – около трети.

Вместе с тем, Степанову не доверяют 37%, не знают – 34%, а Супрун не доверяют 61% населения и не знают 17%.

Опрос проводился 24-28 марта 2021 года среди 2000 респондентов населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд ведущих медиков Украины оценили год работы Степанова в должности главы Министерства здравоохранения. В частности, по их мнению, несмотря на вызовы пандемии COVID-19, которая усложнила работу ведомства, министр остался с медиками на передовой.