1. Стаття написана для українського внутрішнього споживача і це, судячи з усього, важлива частина нової інформаційної війни, яка була запущена на днях і зводиться до наступного: "бійтеся, бо починається страшна нова війна, якої ви досі ще не бачили"

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2. Суть статті Медведчука дуже проста: іі можна звести до формули: "партія війни проти партії миру". Росіяни свідомо почнуть продавлювати ідеологему, що є партія миру (слова захід, Росія і т.д. свідомо прибрали), яка має повернутися, щоб настав спокій і мир. Все це робиться, як уже вище сказано, на фоні розкачки теми про страшний новий наступ і нову зброю (судячи з усього це балістичні ракети Ірану, які ніби-то в березні прийдуть росіянам).

3. Ключовий меседж, який зараз вже опрацьовує Росія - це корупція у владі. Цей меседж, судячи з усього залишиться флагманським. До нього додається два інших меседжа: "страшна нова зброя" і "треба повернути партію миру".

4. Страшна нова зброя - це, на жаль, обстріли і знищення житлових будинків. Ми маємо розуміти - це їхній останній козир. Нічого іншого в них нема і не буде. На жаль, і це треба пережити. І поки, готовність населення до цього є.

5. Щодо кампаніі про партію миру, то тут, очевидно, росіяни переслідують дві цілі. З однієї сторони їм потрібно дати хоч якийсь сигнал тим 7-8% населення, які досі відкрито говорять про свої проросійські настроі і зараз шукають на що ж їм обпертися. З іншої - це початок інформроботи по наповненню українського інформаростору словами мир, переговори, повернення до дружби і т.д.

6. Важливо звернути увагу на апеляцію Медведчука виключно до південного сходу. Можна висунути гіпотезу, що саме там будуть концентруватися головні інформаційні зусилля росіян. І тут має бути найжорсткіша реакція зі сторони влади. Бо їхня інформкампанія буде зводитися до закликів перекривати дороги, виходити на пікети і т.д. Їм потрібно створювати картинку "іншої країни", яка хоче переговорів і миру.

7. Багато хто, читаючи цю статтю, захоче звести все до формули: "росіяни хочуть поставити Медведчука гауляйтером". Я хочу всіх просто застерегти: обговорення цього питання не має жодного сенсу. Їм все одно, хто буде потім гауляйтером. Зараз їм важливо нас залякати.