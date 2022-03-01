Стартовал медиапроект, документирующий и показывающий миру военные преступления россиян

Учредитель фонда "Вернись живым", общественный активист Виталий Дейнега инициировал медиапроект Ukrainian Witness. Он призван сохранить память о сегодняшних ужасных событиях в Украине и не дать врагу переписать нашу историю.

Цель проекта – зафиксировать и показать миру войну, которая сейчас происходит в нашей стране. Это будут хроники непростого времени, которые наши дети будут смотреть на уроках истории Украины.

У нас есть доверие от наших ребят на всех военных позициях и мы получаем от них эксклюзивные видео- и фотоматериалы. Этот контент мы будем распространять с комментариями на английском языке, чтобы больше людей понимали, что происходит в Украине. Также мы будем публиковать материалы для русскоязычных пользователей из России в социальных сетях, к которым они еще имеют доступ. То, что они сейчас видят в своих СМИ, – жестокое искажение фактов и событий. К сожалению, сайты украинских изданий для них заблокированы, поэтому мы усиливаем присутствие в Instagram и Telegram. Кстати, русскоязычный канал уже собрал более 93 тысяч пользователей, – говорится в пресс-релизе авторов проекта.

Видео дня

Сегодня проект стартует сразу на нескольких платформах:

Facebook (рус, англ)

Instagram (рус, англ)

Telegram для украинцев

Telegram для россиян

Победим врага вместе! Слава Украине!