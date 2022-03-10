''Станете свободными и богатыми'': ''Укроборонпром'' дал инструкцию оккупантам, как получить $1 млн

Государственный концерн "Укроборонпром" пообещал военнослужащим армии ВС РФ награду в размере $1 млн за сдачу украинским войскам и выдачу одной единицы боевого самолета. За рабочий вертолет Военно-Воздушных Сил России оккупант, пришедший с повинной, получит $0,5 млн.

Об этом сообщили в самой компании. Главное оборонное предприятие гарантирует анонимность и амнистию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы получите деньги, сможете вместе с семьей покинуть РФ и больше никогда не выполнять преступные приказы Кремля. Вы станете свободными и богатыми", – обещаю подневольным солдатам.

Те российские летчики, которые уже сейчас готовы круто изменить свою жизнь, а главное освободить себя и своих детей от вины и позора за убийства мирного населения, могут обратиться к диспетчерам Украины. Номер для связи +38 099 612 81 09.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, концерн "Укроборонпром" ремонтирует трофейную технику, захваченную у врага, чтобы в дальнейшем использовать ее для боев с оккупантами.

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