Стало известно, сколько граждан Украины не поддерживают тезис, что 'россияне и украинцы – один народ'

Абсолютное большинство украинцев не поддерживают тезис, что "россияне и украинцы – это один народ". Несмотря на то, что в Кремле, а также путинские пропагандисты постоянно подчеркивают это.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". В частности, не отождествляют россиян и украинцев 91% украинцев.

В то же время, с таким мнением все еще согласны 8% респондентов. Но примечательно, что в августе прошлого года таких было 41%, а в марте, уже после нападения России на нашу страну, число поддерживающих такое мнение уменьшилось до 21%.

Поддержка такой идеи еще наблюдается среди 23% жителей востока и 13% старших опрошенных. В других макрорегионах и возрастных группах поддержка почти отсутствует.

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Кроме того, после начала войны в полтора раза возросло количество граждан, которые считают, что восстановление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно (с 42% до 64%).

Еще 22% украинцев считают, что это может произойти не менее чем через 20-30 лет. Но около 10% еще видят такое примирение в ближайшие 15 лет.

Опрос был проведен 6 апреля. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, соображениями об "одном народе" российские власти отказывают украинцам в праве на независимость. Это не более чем эвфемизм, прикрывающий украинофобскую сущность россиян.