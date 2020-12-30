Новогоднее обращение Зеленского: где и когда смотреть

Новогоднее обращение президента Владимира Зеленского в ночь на пятницу 1 января 2021 года можно будет посмотреть на восьми украинских телеканалах.

OBOZREVATEL публикует их название и время трансляции. Известно, что видеообращение главы государства снимали в четырех столичных локациях.

Поздравление президента с Новым годом и Рождеством Христовым будет транслироваться 31 декабря:

в 23:45 – на телеканале "1+1";

в 23:50 – на СТБ, "Новом канале", НТН, "UA: Первый";

23:55 – на телеканалах "Украина", "Интер", ICTV.

Съемки велись на улице Банковой, в Мариинском парке, на Михайловской площади и возле главной елки страны, которая установлена на Софийской площади столицы. Известно, что было записано несколько дублей видеообращения.

В 2019 году мнения украинцев по поводу новогоднего и рождественского поздравления Зеленского разделились. Пока часть граждан критиковала его, другая отметила, что "украинцы сделали хороший выбор", проголосовав за такого кандидата.

С полным текстом прошлогоднего обращения президента Украины можно ознакомиться по ссылке.

Позже в этом обращении нашли плагиат на статью классика украинской литературы Власа Самчука "Народ или чернь?".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Зеленский планирует встретить Новый, 202й год в Ивано-Франковской области в резиденции "Синегора", что в селе Гута, в прошлом году он также праздновал здесь.

На 10 тысячах гектаров "Синегоры" расположены гостевые коттеджи, зимний сад, вертолетная площадка, охотничьи башни, лыжная трасса с подъемником, пруд и другие объекты. В свое время здесь встречали Новый год беглый президент Виктор Янукович, президенты Леонид Кучма и Петр Порошенко.