Стала известна сумма строительства университета "Метинвест Политехника"

Стоимость строительства негосударственного горно-металлургического вуза "Метинвест Политехника" в Мариуполе, который учрежден в июне 2020 года Группой "Метинвест", составит 30 миллионов евро. Это грандиозный образовательный и инфраструктурный проект.

Как сообщила пресс-служба "Метинвеста", уже в 2022 году здесь появится вся необходимая для обучения и комфортной жизни студентов инфраструктура – учебный корпус, общежитие, спортивный комплекс и парк.

Для этого вуз получил необходимые для начала работ разрешительные документы. В частности, утвержден проект землеотвода, подписан договор аренды земельного участка, получено разрешение на проведение подготовительных работ и положительное заключение строительной экспертизы проекта, а также поданы документы на получение разрешения на строительно-монтажные работы.

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По словам генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова, для Мариуполя этот проект станет возможностью привлечения в город талантливой молодежи, для страны – это новое качество образования, для будущих студентов – востребованные профессии и гарантия трудоустройства.

"Ничто не помешает нам построить университет мечты, которого еще не было в Украине. Уверен, что первые студенты бакалаврата, набор которых планируется в сентябре 2022 года, будут учиться уже в новом современном корпусе", – подчеркнул он.