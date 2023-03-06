''Стал примером мужества и героизма'': погиб боевой медик из Львовщины, ушедший на фронт добровольцем. Фото

На фронте погиб боевой медик из Львовской области Степан Сайко. Мужчина добровольно подписал контракт с Вооруженными силами Украины и пошел защищать страну от агрессора.

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Погибший служил боевым медиком. Об этом сообщает Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Степан Сайко спасал жизни раненных побратимов и сам отдал жизнь за страну. Коллеги погибшего отмечают, что он стал примером мужества и героизма.

У Степана Сайко осталась жена и двое детей. Похоронили боевого медика в родном селе Погорцы Львовской области.

"Никогда не забудем, какую страшную цену платят украинские сыновья и дочери за свободное и мирное будущее Украины. Светлое воспоминание о медике и Воине станет сильнее смерти и останется в памяти тех, кто его знал и любил", – говорится в сообщении.

Напомним, во время эвакуации раненых украинских военнослужащих под Бахмутом погибла боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна Рыхлицкая. С начала полномасштабного вторжения РФ она активно занималась волонтерством, а спустя несколько месяцев пошла служить парамедиком.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине простились с 41-летним военным Сергеем Гончаруком, погибшим у села Клищиевка в Бахмутском районе на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фронте Харьковской области 25 февраля погиб 37-летний украинский защитник Александр Люлька. Герой был родом из города Каменское Днепропетровской области и служил в звании младшего сержанта.

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