США обсуждают возможность передачи Украине средств ПВО и других вооружений для защиты от агрессии РФ

Администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками над ускорением доставки в Украину более совершенных систем противовоздушной обороны и других вооружений для защиты от агрессии РФ. Однако США пока не уточнили о каком виде вооружения идет речь.

В то же время союзники по НАТО, в частности, Словакия, Польша и Румыния заявили о готовности передать военную помощь Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что Словакия обладает хорошо знакомым украинцам зенитно-ракетным комплексом С-300, который используется для сбивания самолетов противника. В свою очередь представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что Соединенные Штаты намерены вооружить правительство в Киеве "теми средствами, которые, нужны украинцам и которые они очень хорошо используют". Он отказался уточнить, какие виды оружия могут быть включены в следующую волну поставок.

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"Некоторые из этих вооружений у нас есть, и мы их предоставляем. Некоторых из этих вооружений у нас нет, но мы знаем, что у других они есть, и мы также помогаем координировать их", – сказал Кирби.

Напомним, ранее в Канаде сообщили, что предоставят украинскому государству новую партию высокоспециализированного вооружения для борьбы с российскими оккупантами, которые начали в Украине войну. Общая сумма помощи составит 50 миллионов долларов. В пакет помощи будут входить, среди прочего, камеры канадского производства, используемые в военных беспилотниках, а также другое специализированное оборудование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании рассматривают возможность поставок Украине современнейших зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Они могут помочь защитить небо над нашей страной.

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