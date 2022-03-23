США намерены упростить механизм въезда в страну для особо уязвимых категорий украинских беженцев

Администрация американского президента Джо Байдена планирует упростить механизм временного переселения в страну особо уязвимых категорий украинских беженцев. Оптимизированный план могут обнародовать уже на этой неделе.

Об этом сообщило издание nbcnews со ссылкой на три источника. Речь идет про активистов, журналистов и тех, кто является частью сообщества ЛГБТК. Механизм позволит им безопасно въехать в США, а также ускорит воссоединение украинцев с членами семей, проживающими в Америке.

По словам источников, точные шаги, которые у Байдена будут использовать для ускорения приема украинских беженцев, пока неизвестны. По их словам, в Белом доме рассматривают введение программы "Приоритет-2", которая использовалась для афганцев и других лиц, покидающих зоны боевых действий.

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Также источники сообщили, что в администрации американского президента считают, что большинство украинцев захотят вернуться домой и предпочтут искать безопасность в Европе, поэтому планы по их постоянному пребыванию в США могут не понадобиться.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что часть предстоящей поездки Байдена в Европу будет включать в себя выражение благодарности президенту Польши Дуде за роль его страны в приеме беженцев и "обсуждение того, что мы можем сделать, чтобы продолжать оказывать поддержку". Псаки также сказала, что в Белом доме продолжаются внутренние дискуссии о том, что еще можно сделать для приема беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта в Канаде начала действовать упрощенная программа временного пребывания в стране для беженцев из Украины (CUAET). Такое заявление сделал Шон Фрейзер, министр по делам иммиграции.

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