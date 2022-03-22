Среди требований – фляга водки и особый 'интерес' к антифризу: в СБУ составили портрет российского оккупанта

Служба безопасности Украины представила обобщенный портрет военного оккупационных войск РФ. Согласно этим данным, российский оккупант имеет проблемы с образованием и гигиеной, а также страдает от алкогольной зависимости.

Как рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, соответствующие выводы можно сделать из служебных документов пленных российских захватчиков, которые находятся в распоряжении службы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"Хотите понять обобщенный портрет среднестатистического российского захватчика? У него в основном только школьное образование, он ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его рациона питания – это один литр водки", – сказал Дехтяренко.

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Он добавил, что в графе "социальное происхождение" в личных данных солдат "до сих пор, как во времена столетней давности" россияне указывают пункты "из рабочих" и "из крестьян".

Он добавил, что оккупанты настолько любят выпивку, что один литр водки прописан среди норм рациона питания.

"Есть там также и медовуха, и даже антифриз. Чтобы российские захватчики не умерли от антифриза, который по запаху напоминает их любимую водку, они проходят специальный инструктаж и расписываются, что знают, что антифриз – это яд", – рассказал Дехтяренко.

Кроме того, по словам Дехтяренко, в справочных материалах командиров РФ есть "перечень дней воинской славы". В числе побед, которые они празднуют, – есть краденые, бесчестные и такие, которые никогда не существовали, сообщил пресс-секретарь СБУ.

Так, среди сомнительных праздников россиян – Куликовская битва, "в которой один ордынский хан разгромил другого хана Мамая", а также Бородинская битва, "в которой Наполеон разбил россиян и уже через неделю занял Москву".

"Вполне возможно, что если россияне гордятся своими поражениями, то их будущее поражение в Украине также станет для них большим праздником. Мы делаем все возможное, чтобы наш день победы над РФ наступил как можно быстрее. Слава Украине!", – сказал Дехтяренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СБУ назвали каналы в мессенджере Telegram, которые координируются российскими спецслужбами. Кремлевская пропаганда, оправдывая развязанную войну в Украине, пытается показать миру, что "не все так однозначно".

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