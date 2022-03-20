Сработали только 4 гумкоридора, оккупанты сорвали работу на нескольких направлениях: Верещук подвела итоги дня. Видео

Из семи гуманитарных коридоров, о которых были договоренности в воскресенье, 20 марта, сработали только четыре. Другим помешали подлые действия оккупантов. За сутки из горячих точек и населенных пунктов в осаде удалось эвакуировать 7 295 человек.

Об этом на вечернем брифинге 20 марта сообщиламинистр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Запись была опубликована на YouTube-канале Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Из города Мариуполь в Запорожье за ​​воскресенье прибыли 3 985 человек автобусами из Бердянска и частным транспортом.

Для эвакуации мариупольцев из Бердянска за этот день было привлечено 11 автобусов, которые уже доехали в город Запорожье.

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Утром в понедельник, 21 марта, украинская сторона планирует отправить в направлении Мариуполя еще около 50 автобусов из Запорожья.

Предварительно, часть транспорта должна заехать в город Мангуш, а также в прибрежные н.п. в районе Мангуша (в частности Мелекино) для эвакуации людей.

Из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 000 человек, а из Тарасовки в Бровары – 1 310.

"Зеленый коридор" из Бородянки в Белую Церковь не сработал. Эвакуация мирного населения была сорвана второй день подряд из-за нарушения режима тишины оккупационными войсками

Из областного центра удалось доставить гуманитраную помощь в поселок Рогань, но в Малую Рогань помощи доехать не удалось.

Как пояснила Верещук, украинская сторона получила информацию от наших разведчиков о планируемой провокации со стороны российских войск. Они хотели захватить гуманитарную колонну.

"К сожалению, не удалось предотвратить такие планы оккупационных войск для колонны с гуманитарной помощью для Волчанска", – добавила министр.

С волонтерами, которые работали на этом направлении, 20 марта пропала связь. Речь идет о шести людях (это пять водителей и один врач).

"Они достойно и смело выполняли свой гражданский долг – доставляли очень необходимую продуктовую и медицинскую помощь нашим людям в Волчанске. Однако оккупант продолжает вести себя как террорист. Мы ведем переговоры о возвращении наших людей", – подчеркнула Верещук.

Она также обратила внимание на нарекания граждан относительно организации эвакуации: графика, транспорта и так далее.

Министр попросила отнестись к таким проблемам с пониманием. "Это не туристические поездки. Это – война. Это эвакуация в военное время. Государство делает все возможное. Главное для нас – сохранить жизнь и здоровье граждан. В то же время приношу извинения за возможные неудобства и некие организационные нестыковки. Но это результат реалий военного времени", – сказала Верещук.

Как писал OBOZREVATEL:

ранее в ВСУ сообщили, что в Украине ввели запрет на использование видеорегистраторов в машинах.

Такое решение принято, чтобы избежать разглашения информации, которая может помочь российской армии в войне с нашей страной. Например, о перемещении нашей техники, ходе выполнения задач сил обороны и проч..

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