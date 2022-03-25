'Спрятались в лесочке, но не помогло': в сети показали 'ювелирное' уничтожение оккупантов. Видео

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать украинскую землю от российских оккупантов и их техники. На этот раз украинские воины разыскали врага, который прятался в лесу.

Уничтожили технику с максимальной заботой об окружающей среде. Яркое видео работы украинских воинов показал политолог Тарас Загородний.

"Орки спрятались в лесочке. Это им не помогло. Ювелирная работа нашей Армии. С максимально трепетным отношением к деревьям. Деревья и леса нам еще нужны. Видео - ВСУ", - написал Загородный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Сумской области ВСУ уничтожили технику оккупантов на одном и том же месте несколько раз подряд. Место уже прозвали "локальной Чернобаевкой".

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