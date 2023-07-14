newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Спецназовцы из бригады Богуна получили экшн-камеры от Фонда "Мир и Ко"

Мария Шевчук
Общество
1 минута
66
Спецназовцы из бригады Богуна получили экшн-камеры от Фонда 'Мир и Ко'

Силы обороны Украины получили экшн-камеры, а также средства для личной гигиены и комаров благодаря помощи благотворителей.

Видео дня

О помощи защитникам рассказали в волонтерской организации Фонд "Мир и Ко".

"Первая Отдельная бригада Специального назначения им. Ивана Богуна получила очередной подарочек – десять экшн-камер для наших спецназовцев", – отметили волонтеры.

Спецназовцы из бригады Богуна получили экшн-камеры от Фонда "Мир и Ко"

Они отметили, что за годы сотрудничества у них появились любимые подразделения – одним из которых стала первая отдельная бригада спецназначения им. Богуна. "Итак, ждем интересных видосов…" – пошутили волонтеры.

Также Фонд "Мир и Ко" рассказал об обеспечении защитников Украины средствами от комаров и гелями для душа, которые были переданы ООО ПКФ "Биотон" "Bioton Cosmetics".

Спецназовцы из бригады Богуна получили экшн-камеры от Фонда "Мир и Ко"
Спецназовцы из бригады Богуна получили экшн-камеры от Фонда "Мир и Ко"

"Еще хотим отметить наших старых друзей (они себя не очень афишируют), что предоставили нам немало лечебных кремов. Эти полезные вещи уже разлетелись по самым разным подразделениям сил обороны", – рассказали в волонтерской организации.

Организаторы выразили благодарность всем, кто помогает приближать победу и призвали присоединяться к помощи по реквизитам компании:

Карта Приват Банка

Фонд Мир и Ко (Руководитель Гай Мирослав)

5169 3305 2419 5689

PayPal: [email protected]

Донаты из Швеции: swish на 0768300801

Слава Украины, Слава Нации!

Смерть оккупантам!