Спецназовцы из бригады Богуна получили экшн-камеры от Фонда 'Мир и Ко'

Силы обороны Украины получили экшн-камеры, а также средства для личной гигиены и комаров благодаря помощи благотворителей.

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О помощи защитникам рассказали в волонтерской организации Фонд "Мир и Ко".

"Первая Отдельная бригада Специального назначения им. Ивана Богуна получила очередной подарочек – десять экшн-камер для наших спецназовцев", – отметили волонтеры.

Они отметили, что за годы сотрудничества у них появились любимые подразделения – одним из которых стала первая отдельная бригада спецназначения им. Богуна. "Итак, ждем интересных видосов…" – пошутили волонтеры.

Также Фонд "Мир и Ко" рассказал об обеспечении защитников Украины средствами от комаров и гелями для душа, которые были переданы ООО ПКФ "Биотон" "Bioton Cosmetics".

"Еще хотим отметить наших старых друзей (они себя не очень афишируют), что предоставили нам немало лечебных кремов. Эти полезные вещи уже разлетелись по самым разным подразделениям сил обороны", – рассказали в волонтерской организации.

Организаторы выразили благодарность всем, кто помогает приближать победу и призвали присоединяться к помощи по реквизитам компании:

Карта Приват Банка

Фонд Мир и Ко (Руководитель Гай Мирослав)

5169 3305 2419 5689

PayPal: [email protected]

Донаты из Швеции: swish на 0768300801

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