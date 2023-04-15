Спасли 350 тысяч культурных экспонатов: история из Днепра в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Екатерина Грищенко – кандидат исторических наук, старшая научная сотрудница Днепропетровского национального Исторического музея им. Д.И. Яворницкого. Вместе с коллегами она упаковала и эвакуировала около 350 тысяч бесценных экспонатов. Свою историю Екатерина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.
"По моим ощущениям, историки всегда знали, что война будет. Что Россия не остановится и захочет больше. Оставался вопрос времени", – делится ученая.
В первый день войны ответ на вопрос "что делать" был для нее очевиден: идти на работу и спасать музейные фонды Украины, историю государства и народа. Екатерина и коллеги сделали для этого все.
Екатерина работает в Музее с 2014 года – и тренировки по эвакуации проводились раньше. Но оказалось, что согласно устаревшим документам эвакуироваться нужно было в... Саратовскую область! К моменту составления этих планов войны с востока никто не ждал. Конечно, все пришлось менять. Екатерина же выдумала свой план диверсии на случай российской оккупации.
"Моя диссертация и сфера моих научных интересов касалась истории общественного мнения XIX века российской империи. У меня был план сказать, что я всегда интересовалась россией и ее культурой. И вместе с нашими экспонатами поехать в эрмитаж на пафосную пресс-конференцию", — рассказывает она.
Там Екатерина планировала закрыться в залах, которые хорошо знает, разбить все витрины, максимально осквернить все. А потом на суде выступить с эффектной речью.
"Россия не заслуживает истории. Единственное, что у вас есть, — это грязь, болота, кровь и смерть. А все красивое, элегантное, перспективное, что вы демонстрируете в своих музеях, — это не ваше. Вы не имеете на это права. На это я вам даю стопроцентную гарантию как историк, и как историк российской империи", – планировала заявить ученая.
Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.
Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.