"Спасибо за нашу свободу": официальный аккаунт S.T.A.L.K.E.R. отреагировал на пост Минобороны Украины
Министерство обороны Украины накануне поделилось хорошей новостью о том, что российские войска покинули Чернобыльскую атомную электростанцию. В сообщении ведомство упомянуло видеоигры S.T.A.L.K.E.R., популяризировавшие Зону отчуждения.
На пост Минобороны в Twitter отреагировал официальный аккаунт игровой франшизы от украинской компании GSC Game World. Там поблагодарили украинских защитников за свободу.
"Российские оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС. Две основные причины: потери от украинской армии и радиационное облучение. Российские мутанты проиграли этот раунд", – говорилось в сообщении Минобороны.
В нем ведомство тегнуло аканут @stalker_thegame. В ответ там пожелали украинским стакерам хорошей охоты.
"Спасибо за нашу свободу", – добавили в S.T.A.L.K.E.R.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 марта российские войска, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, устроили бунт и начали покидать эту украинскую территорию. Они двумя колоннами отправились в сторону белорусской границы.
Оставляя свои позиции, оккупанты ограбили станцию, заставив сотрудников подписать акт ее приеме-передачи. Кроме того, они взяли в плен бойцов Национальной гвардии Украины.
Однако бегство подальше от ЧАЭС не спасло россиян – после месяца пребывания в зоне "Рыжего леса" почти сто захватчиков были госпитализированы в Гомеле (Беларусь). Также в СМИ известили о первой смерти военного ВС РФ от лучевой болезни.
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