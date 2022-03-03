Спасатели эвакуируют население из опасной территории. Фото

Спасатели, во взаимодействии с другими службами, эвакуировали население села Беленькое с опасной территории. В связи с опасностью повторных ударов было принято решение эвакуировать около 330 человек в безопасное место.

Об этом сообщила ГСЧС.

Сегодня дважды вражеские оккупанты совершили обстрелы в селе Беленькое, Белгород-Днестровского района Одесской области, в результате чего 1 человек погиб, и 1 - получил ранения.

Для перевозки от Территориальной общины было привлечено 5 автобусов. От ГСЧС была привлечена 1 единица техники и 7 спасателей. От национальной полиции - 1 отделение в составе 3-х человек и представители сельского и районного советов.