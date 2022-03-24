Спасайте своих сыновей от войны: Зеленский обратился к россиянам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский очередной раз обратился к гражданам России. Он призвал их спасать своих детей от войны и покидать страну, чтобы не спонсировать своими налогами войну, которую развязал диктатор Владимир Путин.

В новом видеообращении Зеленский выразил убеждение, что среди россиян есть много тех, кому противна агрессивная политика Кремля и кого тошнит от вранья пропагандистов. По его словам, путинский режим с каждым днем делает всех россиян все беднее и беднее.

"Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее. Чтобы изолировать вас от мира. Чтобы вас было легче контролировать. И проще отправлять на войну умирать", – сказал президент.

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Он подчеркнул, что Украина никогда не угрожала безопасности РФ, а сейчас делает все, чтобы закончить войну и вернуть мир на украинскую землю.

"И когда у нас это получится – это будет непременно, – вы будете уверены как минимум в одном: ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю, на нашу территорию. Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это", – призвал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский выступил с призывом к миру остановить войну, которую против Украины начала страна-агрессор Россия. Президент попросил всех, кто поддерживает наше государство, с 24 марта выходить на улицы и площади своих городов и потребовать прекращения войны.

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