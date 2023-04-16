Спас себя и соседей: история в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

В прошлом году рядом с его домом приземлялись вражеские вертолеты, шли воздушные бои, а в самом поселке Бузова окопалась колонна российских танков. Одна из тех, что ехала "взять Киев за три дня". Историю о том, что произошло с ним дальше, Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова доверил Борис Гастуляк.

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Подробности рассказа, от которого стынет кровь, можно узнать по ссылке.

"Иногда казалось, что я нахожусь как в 3d кино: звук, картинка, запахи", — шутит Борис сейчас. Тогда же было совсем не до шуток. Надо было убегать, причем не только самому: в подвале соседнего дома прятались родные и друзья, которых покинуть бузовец просто не мог.

Выходить даже во двор — рискованно, а как посмотришь за забор — сразу прицеливаются выстрелы. Однако мужчина связал белый платок и побежал через поле. Попытаться договориться — это, по его мнению, был единственный шанс, чтобы спасти всех. Когда добежал, вместо "здравствуйте" получил удар в челюсть от русского военного явно нерусского облика.

"Меня раздели догола, один из бурят взял нож и сказал, что сейчас меня кастрирует. Вдруг я допустил, что он меня не понимает. Причем только потому, что я говорю, как обычно. Я поправился. Столько нецензурных слов сразу я не говорил никогда в жизни... И неожиданно услышал: "дядя, дядя, успокойся, одевайся". Успокоиться я не мог еще долго…".

Из села разрешили уехать всем, о ком просил Борис. В машину поместились 11 человек, собака и кошка. Борис, пока не оказались в относительно безопасной зоне, шел перед машиной с белой тряпкой.

"Мы ехали молча, долго кружили по селам. Вынырнули на трассу, и я осознал, что могло произойти. Говорят, мужчины не плачут. Так вот. Я плакал", — признается он.

История Бориса вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает уже около 65 000 историй.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии (800) 509 001.