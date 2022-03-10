Создан координационный центр помощи ВСУ, больницам и беженцам

Уже две недели идет война россии против Украины. Военнослужащие всех уровней, а также территориальная оборона мужественно противостоят врагу, защищая нашу Родину. Однако сегодня нельзя недооценивать помощь в тылу. Медики, волонтеры, простые граждане – все приняли участие в борьбе с оккупантами.

Общественные организации при поддержке украинского бизнеса объединились и создали координационный центр, который работает с международными донорами и курирует работу по получению и распределению гуманитарной помощи среди ВСУ, больниц и нуждающихся. Для реализации насущных вопросов создан официальный сайт центра.

Первоочередными задачами определены приют, предоставление питания и психологической помощи беженцам и эвакуированным, которые прибыли во Львов. Кроме того, организация занимается сбором, сортировкой и распределением гуманитарной помощи, продуктов питания, медикаментов, оказывает юридическую помощь, организует и проводит патрулирование улиц. На веб-ресурсе ежедневно обновляются фотоотчеты и отчеты о проделанной работе в цифрах.

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На сайте центра helpcenter.in.ua можно заполнить формы-запросы на получение убежища, помощи, медикаментов, амуниции. В то же время для желающих помогать размещены реквизиты для предоставления финансовой помощи и форма для занятия волонтерской деятельностью

Контактное лицо: Дарья Ковальчук +38 095 906 16 60

FB: www.facebook.com/CoordinationCenterofHelpAndSupport

www: helpcenter.in.ua

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