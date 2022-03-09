Союз армян Украины осудил российскую агрессию

Союз армян Украины (САУ) открыто осуждает военную агрессию России против государства Украины и приглашает представителей армянской общины в РФ в украинские города для возможности реальной оценки ситуации. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальной странице Союза в соцсети Facebook.

"Союз армян Украины открыто представляет мнение наших соотечественников, которые на личном опыте знают об ужасах войны, и мы выступаем против агрессии РФ в отношении Украины. Наша позиция открыта и зависит только от воли наших соотечественников от имени глав армянских общин. Мы не призываем к войне, мы за мир и сохранение украинской территории, на которой мы проживаем с 10 века и которую мы считаем своей Родиной!" - говорится в заявлении.

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В САУ также осудили позицию Союза армян России по полной поддержке действий правительства РФ по "денацификации и демилитаризации Украины", а также признанию "Л/ДНР".

"Поддерживая вышеуказанные действия РФ, представители САР недвусмысленно выступают за убийства граждан Украины, в том числе армянской национальности, которые на сегодняшний день погибают от авиаударов РФ в мирных городах Украины, а также отдают жизнь, защищая свои семьи в составе ВСУ и территориальной обороны. Мы понимаем, что позиция САР по этому вопросу является лишь мнением нескольких заангажированных и политизированных людей, занимающих руководящие должности в САР, а заявление в целом сформировалось под влиянием третьей стороны или из-за отсутствия открытой и достоверной информации, которую мы сегодня наблюдаем в России" , – говорится в заявлении.

В этой связи представители армянской диаспоры в РФ приглашаются в украинские города.

"Наша организация приглашает членов Союза армян России на встречу в Киеве, где армянская диаспора насчитывает более 500 тыс. человек. Темой встречи будет оценка и анализ "демилитаризации и денацификации Украины". Безопасность, к сожалению, гарантировать не можем, поскольку столица находится под постоянными авиаударами с стороны РФ. Как альтернативу предлагаем встречи в офисах наших общин в таких городах как Харьков, Чернигов или Николаев, которые также богаты деятельностью нашей армянской диаспоры", — отмечается в заявлении.