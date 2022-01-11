Современные украинские садики не уступают немецким. Фото

Современные детские сады, которые открываются по всей Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", могут смело конкурировать с немецкими дошкольными заведениями.

Сравнительные фото опубликовал Юрий Голик в Facebook. На фото сверху слева и справа изображены сады в Кривом Роге. Их реконструкция в самом разгаре.

По центру – детский сад в форме пчелиных сот в Ровно, который тоже строят прямо сейчас. Его уникальный проект предполагает создание внутреннего дворика в пространстве в центре здания. А большие окна позволят сделать комнаты просторными и светлыми.

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"Раньше три детских сада в форме сотов были построены нами в Днепропетровской области - в Подгородном, Романковом и Илларионовом", - написал Голик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" по всей стране уже открыли более 150 детских садов и построили 200 новых школ.