Так, друзья — сегодня будет большой и интересный фото-пост с рассказом о том, как на самом деле выглядел болгарский совок. В прошлых выпусках мы уже посмотрели, как выглядел польский и румынский совок, а сегодня поговорим про болгарский. Тема очень интересна тем фактом, что по сути весь совок в странах "социалистического лагеря" был абсолютно похожим — с грязными магазинами, плохим уличным транспортом и вечными очередями.

За время совка в Народной Республике Болгария (так официально страна именовалась в совковые годы) сменилось три вождя — первым был Георгий Димитров, который вдруг умер в гостях у советских друзей на лечении в Москве — видимо, Димтрова там залечили ртутью, что косвенно подтверждается по анализам его волос. Вторым Вождём был Вылко Червенков, который успел посидеть на троне всего пять лет, а затем на трон уселся товарищ Тодор Живков — этот последний просидел там аж с 1954 по 1989 годы, пишет Максим Мирович для Facebook.

Видео дня

Надо сказать, что в сравнении с румынским диктатором Чаушеску, который устроил настоящий террор и культ собственной личности, Живков был относительно "мягким" правителем — восстановил отношения с Югославией и Грецией, начал закрывать трудовые лагеря (болгарский аналог ГУЛАГа), и почти прекратил преследования церкви. Впрочем, идеализировать его тоже не стоит — Тодор Живков поддержал подавление восстания в Венгрии и ввод советских войск в Чехословакию, так что он тоже был вполне законченным и отпетым совком, который собирался уйти с трона только вперед ногами.

В общем, в сегодняшнем посте мы посмотрим на то, как выглядел болгарский совок.

02. Середина восьмидесятых годов, в Софии принимают лидера "старших советских братьев" — Михаила Горбачёва. На огромном красном стенде за почётым караулом можно увидеть портреты двух Вождей — Михаила Горбачёва и Тодора Живкова.

03. Обычные люди при этом продолжали жить обычной советской серой жизнью, которая в социалистической Софии мало чем отличалась от какого-нибудь советского Ленинграда — разве что в Болгарии было побольше солнца и овощей. Снимок 1985 года — нищий музыкант на фисгармони на одном из уличных рынков. Сзади можно увидеть надпись на павильоне — "Живи птици". А ещё обратите внимание на то, как одеты бабушки, они выглядят точно как женщины в СССР — это был такой интернациональный советский стиль одежды. "Более лучше" одевались только молодые люди.

04. Совковые магазины в Болгарии были весьма похожи на те, что были в СССР. Вот хлебный отдел с этими ужасными каталками. На полках можно увидеть только один вид батона при социализме больше было не положено, один вид батона, говоря языком романов Войновича, "полностью удовлетворял общие потребности населения". А вот сам магазин выглядит чуть получше совкового — несмотря на холодное время года (что понятно по одежде покупательницы) на полу чисто — в СССР-овских магазинах зимой на полу всегда была развазюканная грязь. Да и покупательница выглядит весьма прилично.

05. Кафе "Эверест" в Софии, фото 1985 года — фотограф запечатлел эпизод, как продавщица (одетая в белый халат) сливает в мусорку развазюканную посетителями по столу жидкость — то ли чай, то ли кофе. Обращает на себя внимание стиль одежды болгарской молодёжи — она одета явно получше, чем их ровесники в СССР — цветастые болониевые куртки, джинсы, кроссовки. Всё же сказывается близость "загнивающего Запада".

06. Магазин радиоаппаратуры, 1985 год. Здесь тоже обращает на себя внимание стиль одежды относительно молодых людей — довольно приличные кутрки и брюки, а у женщины, что говорит по телефону-автомату, можно и вовсе увидеть кожаное пальто и коричневые замшевые сапоги — невероятный шик по советским меркам.

07. Транспорт в "социалистической Болгарии" сильно напоминал СССР — всегда переполненный и никогда не приезжающий по графику, трамваи и автобусы вечно ходили переполненными и часто ломались. Про советский транспорт и связанные с ним конфликты и драки я как-нибудь напишу отдельный большой пост.

08. Монумент Красной армии в Софии. На переднем плане идёт типичный советский болгарский колхозник с вилами, которыми обычно перекидывают сено. На заднем плане женщины в синих робах что-то делают на зелёной клумбе.

09. Женщины в теплице выращивают помидоры, 1985 год. Тут тоже чисто советский стиль рабочей одежды — фото ничем не отличается от СССР тех же лет.

10. А вот текстильная фабрика. Тут тоже всё ровно так же, как и в СССР — передовики и передовички производства, переходящие вымпелы, стенды с "образцово-показательными" работниками и прочее подобное. Работать за треугольный флажок считалось почётным делом.

11. Так, теперь давайте посмотрим ещё на несколько фотоснимков болгарской социалистической торговли. Вот уличная торговля овощами и фруктами — тут тоже мало что отличается от СССР, та же антисантария и очереди.

12. А вот очень классное и редкое фото — болгарский социалистический продуктовый магазин. Как видите — всё в точности как в СССР. Видов товаров очень мало, главным образом это какие-то консервы, сложенные горами и штабелями, а вокруг колонны стоят грязные ящики. Социализм везде одинаков.

13. А вот это — так называемый "бар спецобслуживания" для своих, куда можно было пройти далеко не всем — в Болгарии, точно так же как и в СССР, была категория граждан, которым очень хороо и уютно жилось при персональном социализме.

14. Собственно, "совка" по московско-СССР-овскому образцу в Болгарии тоже хватало. Вот, например, парад в центре Софии, который в точности копирует московский — с зачищенными от людей улицами, портретами Вождей и Лидеров на красном кумаче, проходом колонн войск и проездом всяких Важных Личностей на "Чайках". Для создания нужного для парадов фона товарищ Тодор Живков обстроил площадь в центре Софии министерскими сталинками. Эта часть города, кстати, сильно напоминает Крещатик в Киеве:

15. Болгарские комсомолки машут юбками на фоне плаката "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".

16. А это — монумент Бузлуджа, который болгарские коммунисты построили на высокой горе. Это странное во всех отношениях сооружение не использовалось ни для съездов, ни для заседаний — к нему просто свозили пионеров и всякие там официальные делегации для Поклонения. В общем, это было нечто вроде Храма Совка. Ныне Бузлуджа полностью заброшена и загнивает, постепенно разваливаясь.

17. Пионерские делегации. Время от времени детей из СССР возили в "братскую социалистчиескую Болгарию" постоять вот так с табличками и флагами — это считалось невероятно престижной и ценной поездкой, ей поощряли только лучших.

18. Ну и напоследок — просто несколько фоток болгарского совка тех лет. Софийский социалистический район "Младост", который через несколько лет превратится в прототип для города-антиутопии из игры Half-Life.

19. Кинотеатр "Добрич", который является практически близнецом минского "Октября":

20. Советские "запорожцы", жигули" и "москвичи" у отдыхающих на море:

Фото: Chris Niedenthal | LostBulgaria

Ну как, что скажете, как вам болгарский совок? Похоже на СССР или всё-таки получше?

Напишите в комментариях ваше мнение, интересно.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.