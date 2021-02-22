Українська освіта вже майже рік виживає в умовах карантину. Здавалося б, цього часу цілком достатньо, для впровадження нових форматів та адаптації до вже звичної дистанційки. Проте більшість навчальних закладів вперто продовжують проводити класичні офлайн уроки перед веб-камерами, замість використання усіх переваг діджиталізації.

Світ невідворотньо змінюється. Користування сучасними технологіями – одне з найважливіших умінь і навичок працівника практично будь-якої сфери. Особливо – для педагогів, які щоденно працюють із поколінням Z. Підлітками, які вчаться читати не за абеткою, а за власними аккаунтами в соціальних мережах. Молоддю, яка з дитинства замість пустушок бавиться гаджетами.

Насправді, можна довго розповідати про помилки та недоліки системи. Але замість бідкатись – краще пропонувати нові підходи. Дослідження, проведені на початку століття в Європі та в Україні зокрема, показали - залучення комп’ютерних технологій в освітній процес підвищує мотивацію та рівень навчальних досягнень, а також розвиває уяву, творчість та самоконтроль.

Аби обрати, який саме напрям технологій використовувати в навчанні в першу чергу – достатньо пригадати свій класичний ранок. Більшість з нас хапаються за телефон і перевіряють сповіщення із соцмереж, щойно прокинулись. Особливо після гострої фази локдауну, коли месенджери стали ледь не єдиною можливістю комунікувати з друзями та близькими. Це означає лише одне: звичку годинами гортати новинну стрічку можна легко перетворити на освітній інструмент.

Проте спершу треба розібратися, які саме соцмережі варто використовувати в освітньому процесі. На початок 2021 року найпопулярнішими мережами в Україні залишаються Facebook, Instagram, YouTube, Telegram та TikTok. Тому саме їх розглядатимемо з незвичної точки зору: як корисні ресурси, а не пожирачів часу.

Facebook

Після вступу в дію блокування російських сайтів, більшість юзерів соцмереж остаточно перекочувала до Фейсбуку. Тому цільову тут аудиторію можуть "ловити" всі учасники навчального процесу. Викладачам зручно групувати навчальні матеріали в публікаціях чи особистих мікроблогах. Для учнів спрощується завдання пошуку необхідних для навчання матеріалів. Натомість батьки не переживають, коли школяр проводить забагато часу в FB. Там він навчається, а не просто дивиться “відео з котиками”.

Instagram

На початку історії Інстаграму ресурс вважався не надто популярним. Проте за карантинний 2020 рік охоплення соцмережі перевищило 1 млрд користувачів. “Інста” - зручний інструмент онлайн-трансляцій та поширення навчальних зображень. Недарма більшість старшокласників, готуючись до випускних іспитів, починають масово підписуватись на публічні сторінки зі смішними картинками по шкільній програмі.

Youtube

Найбільший в світі відеохостинг дуже непомітно став практично невід’ємною частиною повсякденного життя мільйонів користувачів. На сервісі можна знайти практично все. Трансляції новин, відеоогляди та кіно, серіали та мультики, влоги та музичні кліпи… Водночас, Ютуб - ідеальна платформа для завантаження навчальних відео, презентацій, вебінарів, документальних фільмів та лекцій. Більшість користувачів щоденно дізнаються щось нове для себе тільки завдяки тому, що звикли вечеряти під відео з YouTube. То чому б не використати цю звичку з користю?

Telegram

Сервіс, що починав свій шлях з простенького, але захищеного месенджера – сьогодні став одним з найбільш популярних каналів комунікації. Окрім переваг всіх вищезгаданих мереж, "Тєлєга" дозволяє створювати опитування та вікторини, незамінні для контролю та самостійного оцінювання рівня знань. Інша важлива для навчання опція – можливість створювати чат-боти, від елементарних до складних багаторівневих алгоритмів. До того ж, Телеграм – один з найпопулярніших сервісів в Україні, а отже – його не доведеться додатково встановлювати на свої пристрої чи опановувати з нуля.

TikTok

Платформа з короткими розважальними відео справедливо має найбільш суперечливу репутацію серед усіх соціальних мереж сучасності. З одного боку, більшість контенту ТікТоку – масмаркет відверто низької якості, і більше сприяє деградації, аніж розвитку. З іншого – сервіс має дуже точні алгоритми добору рекомендованих роликів. Якщо простіше – в індивідуальну стрічку кожного користувача потрапляють відео, які схожі на попередні переглянуті та/або вподобані. Якщо перелік підписок у ТікТоці складається з навчальних каналів та відео – весь пропонований контент буде розумним і корисним. Тож замість звинувачувати мережу в неякісному контенті – її потрібно розвивати та вдосконалювати.

Не можеш подолати – очоль. Тактика, яка неодноразово довела свою ефективність. Батьки та викладачі роками намагаються здолати залежність школярів від соціальних мереж. Проте, коли пандемія змусила людство максимально обмежити спілкування тет-а-тет – раптово виявилось, що інтернет чи не єдиний порятунок у комунікаційному вакуумі. Тому залишається "очолювати" звичку щоденно заходити до соцмереж. Адже якщо уникнути павутиння не виходить – нехай воно хоча б приносить користь.

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