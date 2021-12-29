Солнечно, но с морозами: синоптики уточнили, какой будет погода в Украине в канун Нового года. Карта

Погода в Украине в четверг, 30 декабря, будет солнечной во всех областях. Однако не обойдется без морозов, в том числе и дневных.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют также гололедицу на дорогах (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Наиболее щадящие морозы ночью ожидаются на западе и севере – от 2 до 8 мороза, в центральных, восточных и южных областях -8… -11.

Днем также будут морозы на юге, востоке, севере и в центре от 3 до 6 градусов, в западных областях от 3 мороза до 3 тепла.

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В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 мороза, днем -1… -3.

На дорогах большинства областей ожидается гололедица, в Запорожской – гололед. Объявлен I уровень опасности (желтый). В Николаевской и Донецкой областях сильный гололед – в этих областях ІІ уровень опасности (оранжевый).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали потепление на Новый год в большинстве регионов Украины.