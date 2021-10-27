Солнечно и до 7 градусов мороза: синоптики дали свежий прогноз погоды на среду. Карта

Погода в Украине в среду, 27 октября, будет прохладной, но солнечной. Ночью синоптики обещают до 7 градусов мороза, а днем – до +13 тепла.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Такую погоду повлечет за собой поле повышенного давления – один антициклон отошел в восточном направлении, а с запада приближается другой – Rozamunde.

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"Именно они дарят спокойную ясную погоду, но одновременно морозные ночи, когда приземный слой воздуха быстро выхолаживается", – говорится в сообщении.

На всей территории страны в среду будет сухо, ветер ожидается умеренный юго-западный 5-10 м/см, а также переменная облачность.

Столбики термометров в западных областях будут показывать днем +9…+12 градусов, ночью -2…+2; на востоке будет днем +8...+11, а ночью от -4 до -7 градусов.

В северных регионах днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью термометры будут показывать 0…+2 градуса. На юге днем +10…+13, а ночью 0...+2.

Погода в Киеве в среду будет сухой и солнечной. Температура ночью 0...+2, а днем до +12 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что зима в Украине 2021-2022 будет холодной. Возможны большие перепады температуры и сильные морозы.