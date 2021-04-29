Соколова – о неприличном предложении Кивы: милый, я глава твоего фан-клуба

Ведущая Янина Соколова ответила на оскорбления нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кивы, который ранее обвинил ее в клевете насчет его отдыха в Египте, и на его непристойное предложение.

На своей странице в Facebook Соколова призвала Киву еще раз пересмотреть выпуск проекта "Соромно" и отметила, что журналисты не давали никаких оценок, а просто констатировали факт того, что нардеп находился на курорте во время заседаний Верховной Рады.

"Илья, ты живешь (официальная версия) за деньги налогоплательщиков. Поэтому мы вправе демонстрировать обществу что делает народный депутат, пока Рада работает. Это нормально. А то, что делаешь ты, нет очень", – написала ведущая.

Напоследок Соколова в очередной раз пригласила нардепа принять участие в ее программе "Рандеву с Яниной Соколовой", добавив, что он постоянно отказывал ей.

"Милый, ты должен знать, я председатель твоего фан-клуба", – пошутила Соколова.

Напомним, ранее из-за своего отдыха за границей Кива попал в новый скандал. Янина Соколова в своей программе рассказала, что "Кива нежится на солнце, когда Рада работает". Нардеп потребовал от нее извинений и отметил, что улетел в Египет, взяв перед этим официальный отпуск на неделю.

Кива заявил журналистке, что Соколова уже гораздо хуже российской пропагандистки Ольги Скабеевой и превратилась в "гавкающую собаку". Также он выдал предложение записаться в фан-клуб любителей его полового органа.

Позже в сети было опубликовано видео с курорта, а Кива сообщил, что он неоднократно обращался к Соколовой с требованием опровергнуть информацию о незаконности его отдыха.

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