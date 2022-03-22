'Сойдите с этой безумной карусели подлости и обмана': европейские журналисты обратились к российским пропагандистам

Национальный союз журналистов Украины распространил Открытое обращение европейских журналистов, медиа ассоциаций к российским журналистам, которые занимаются военной пропагандой.

Текст документа опубликован на официальной странице Facebook НСЖУ.

"На вас – работниках российских СМИ лежит непосредственная и прямая ответственность за развязанную путинским режимом очередную войну. Вы долгие годы игнорировали важный постулат журналистики - проверку информации. Вы транслировали ложь из Кремля и вдобавок разгоняли ее градус, устраивая долгоиграющие псевдообсуждения, при том не допуская никакого инакомыслия по сути.

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Вы лгали россиянам насчёт вторжения российских войск в Грузию в 2008-м; незаконный и нелегитимный "референдум" в Крыму в 2014-м выдавался вами по кремлевским методичкам за "торжество народного волеизъявления"; и теперь от вас аудитория слышит о нацистах, существующих только в маниакальном сознании одного тщедушного трусливого человечка, запершегося в глубоком бункере даже от своих подельников", – отмечено в тексте обращения.

В НСЖУ напомнили российским пропагандистам о судьбе Ганса Фриче – руководителе имперского радио Третьего Рейха. Он был осужден к 9 годам тюрьмы за участие в нацистской пропагандистской машине. И умер в камере-одиночке.

"Подумайте, если рассудок еще не покинул вас – ваши начальники, отдавая приказы публиковать ложь, не делают этого в письменной форме. И когда наступит время расплаты - они заявят, чтобы смягчить свою участь, что вы все это делали по собственной воле. Вас предадут. Как предают российские генералы своих солдат и офицеров, бросая их полуодетыми и голодными на произвол судьбы.

А вместе с уголовными делами и суровыми приговорами вам будут адресованы ещё и иски тысяч родственников тех, кто погиб в Украине от российских снарядов и бомб. И ваших ипотечных квартир точно не хватит, чтобы по ним рассчитаться. Не превращайте же свою жизнь, жизнь своих родителей и детей, жизнь всех россиян в ад! Сойдите с этой безумной карусели лицемерия, подлости и обмана. Оставьте главного преступника одного - под страхом неминуемого возмездия.

Прямо сейчас. Завтра может быть поздно!", – призвали в НСЖУ.

Документ подписали:

Андрей Бастунец, председатель Белорусской ассоциации журналистов;

Хелле Тийкмаа, президент Союза журналистов Эстонии;

Д-р Вольфганг Рессманн, председатель Национального совета каналов общественного доступа (bvbm), Германия, организатор Медиадиалог, Людвигсхафен, Германия;

Имантс Лиепиньш, член правления Союза журналистов Латвии;

Илья Козиньш, председатель правления Латвийской ассоциации журналистов;

Дайнюс Радзявичюс, председатель Союза журналистов Литвы;

Кшиштоф Сковроньский, председатель Польской ассоциации журналистов;

Полная поддержка заявления – Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины.