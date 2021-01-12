'Согреть тела и души': пять историй о хороших поступках, которые сделали мир чуточку лучше

Оглянитесь вокруг – и вы непременно увидите людей, которые живут рядом с вами и отчаянно нуждаются в помощи и поддержке. И для них даже малое добро, сделанное от души, может стать тем мостиком, который позволит пройти сложные времена и жить дальше.

OBOZREVATEL собрал 5 историй семей с особенными детками – они получили неожиданную поддержку от компании "Венето" и вернули себе веру в то, что мир – не без добрых людей.

Наталья и Александр из небольшого села под Белой Церковью воспитывают троих детишек: 11-летнего Женю (сына Натальи от первого брака), 3-летнюю Анечку и совсем маленького Дениску, которому недавно исполнилось 2 годика. На содержании семьи – и бабушка, которая пережила две сложнейшие операции и серьезный перелом ноги, лишивший ее возможности нормально ходить и работать.

Зарабатывает только отец, поэтому никакой роскоши в этой семье никогда не знали. А с объявлением в Украине локдауна весной 2020 года семья вообще осталась практически без средств к существованию.

"Во время всего карантина и после его завершения, до лета, они все сидели дома. Полгода никто из семьи не работал вообще. Бабушка не может, у нее после операций там чуть ли не половины внутренних органов нету, она очень болеет. Наталья – с детьми дома, Дениска тогда совсем маленький был. А папа Саша долго ждал, пока его наконец вызовут на работу. Им обещали, но все откладывалось... Как выживали? По лесу ходили, собирали металл – и сдавали. И соседи помогали. Кто-то яйцо какое детям даст, кто – овощей немного... Огородик у них маленький есть, так что-то они и сами выращивали. Но это же дети маленькие, это же надо и памперсы, и кашки... Как-то крутились ", – рассказывает OBOZREVATEL Татьяна Исаенко, учительница по образованию, волонтер – по призванию .

Татьяна уже много лет помогает семьям, которые воспитывают особенных детей или просто попали в затруднительное положение. Говорит, никогда не планировала заниматься волонтерством, просто не может пройти мимо чужой беды. Поэтому вместе с друзьями, знакомыми и односельчанами (женщина живет в селе Тарасовка Киевской области) периодически устраивает сбор вещей первой необходимости для тех, кто в них нуждается.

И когда Татьяна познакомилась с семьей Александра и Натальи – поняла: им помощь нужна очень сильно.

Знакомство Татьяны с этой семьей состоялось практически случайно, когда вместе с мужем и детьми приехала в гости к своей тете. Придя к Александру и Наталье в гости, была шокирована тем, в какой нищете живет эта семья.

"Когда я к ним зашла – увидела, что в доме не хватает даже самых необходимых вещей. Двое младшеньких детишек спали с мамой и папой в одной кровати, 11-летний мальчик – вместе с больной бабушкой. Больше просто негде было спать. Сидеть было не на чем. Маленькие детки играли на полу, на тоненьком покрывальце: родителям просто не хватало средств, чтобы купить ковер. У меня был шок. И я на своей странице написала об этой семье, и призвала людей помочь им. И знаете – люди добры, на самом деле. Люди всегда отзываются. Нам наприносили кучу всего – мебель, ковры, одежду, даже обои и шпаклевку... Мы все это загрузили в свой "бусик" и отвезли той семье", – вспоминает Татьяна.

Однако самая большая неожиданность ждала Татьяну и семью, которой она взялась помочь, позже. В своей заметке-призыве Татьяна указала свой номер телефона. И в один июньский день ей позвонили.

"Звонок. Я беру трубку, а на том конце представляются "Вас беспокоят из "Группы Венето". Мы готовы вам помочь". Это был шок. Я долго не могла поверить, что такое вообще возможно. Но уже через пару дней представители "Венето" завезли и подарили той семье кровати – каждый член этой немалой семьи получил свое собственное спальное место. Им также подарили постель, одеяла – то, чего они вообще не имели. И вы знаете, когда ты видишь, как 11-летний мальчик радуется, что у него наконец появилась своя кровать – это трогает до слез", – рассказывает волонтер.

Через некоторое время женщина позвонила новым знакомым, чтобы узнать об их впечатлениях от подарков, и в ходе разговора выяснила, что родители даже не сняли с матрасов целлофановые упаковки: слишком боялись повредить подарки. Поэтому на День святого Николая они получили еще один сюрприз от компании "Венето" – новенькие наматрасники.

"Для этой семьи это было настоящее чудо. И самое трогательное, что свою старую мебель, которую они наконец смогли заменить, эти люди отдали другой семье, своим односельчанам, у которых полностью сгорел дом и все имущество. То есть вот то старое, страшное – тоже оказалось кому-то нужным. Иногда то, что для вас ничего не стоит, кому-то может помочь выжить. И я рада, что вокруг меня столько людей, которые в ужасных жизненных ситуациях проявляют свою искренность, способность сопереживать и помогать, и сохранять человечность",– говорит Татьяна.

Она рассказывает: теперь каждый раз, проходя мимо того места, где находилась, когда ей позвонили из "Венето", кажется, обретает способность летать.

"Что бы ни было у меня в жизни, когда прохожу там – чувствую эйфорию и кажется вот-вот взлечу. Я не могла поверить, что люди могут вот так просто взять – и помочь. Не устраивая длительных проверок. Не откладывая в долгий ящик. Не превращая акт помощи в пиар-акцию. Просто взять – и помочь. У меня несколько дней после того, когда вспоминала о звонке, слезы градом катились", – говорит Татьяна.

Ирина из города Вишневое уже 22 года года живет с диагнозом ДЦП. Она никогда не знала своего отца: девочку самостоятельно воспитывала мама Лариса. О том, что Иринка – особенный ребенок, мама узнала очень рано. Девочка долго не говорила и не ходила. Поэтому Ларисе пришлось уволиться с работы, чтобы ухаживать за дочерью и сделать все, чтобы дать ребенку любовь, заботу и шанс почувствовать себя полноправным членом общества.

"Эту семью я знаю более 20 лет. Я видела, что эта мама делает для своего ребенка. Видела, что Лариса отдала Ирочке себя полностью. Развивала ее, читала, писала с ней. Все, что могла, делала.

Они жили в ужасной нищете. Как-то мы с Ларисой сидели разговаривали – и она сказала: "Ты знаешь, у меня были такие времена, когда я три дня ничего не ела". А потом, увидев мой шок, добавила: "Ты не думай, Иринка не голодала, у меня для дочери всегда было... Это мне порой не хватало", – вспоминает Татьяна.

Женщина рассказывает: все эти годы Лариса с дочкой спали на одной крошечной постели, ведь просто не могли себе позволить непомерных для них расходов на приобретение еще одной кровати.

"Венето" стали волшебниками и для них. У этого ребенка, – а Иринка еще ребенок, несмотря на то, что ей уже 22 года, – благодаря этой компании появилась своя кровать. Лариса говорила, что сначала боялась даже сесть на нее, чтобы не испортить матрас. Дышать боялась на ту постель. У меня мурашки по коже бежали, когда она рассказывала, как среди ночи просыпалась – и просто смотрела, как ее ребенок спит. Радовалась, что дочь может свободно лежать, поворачиваться, куда захочет и не думать, что рядом мама. Лариса говорит, что хотя кровать им подарили еще летом, она до сих пор спит на краю, так как до сих пор не привыкла, что уже не должна быть крайне осторожной даже во сне, чтобы не потревожить сон своего ребенка. Для них этот подарок был жизненно необходим", – говорит Татьяна.

Но самым большим подарком для семьи стало то, что комфортный сон на новой кровати помог Ирочке чувствовать себя лучше: она реже стала жаловаться на головные боли, от которых очень страдала раньше.

В этом году и к Ларисе впервые в жизни пришел святой Николай. Только он не положил ей подарок под подушку – у женщины даже этой, привычной для нас, вещи не было. Она спала на нескольких декоративных подушечках. Поэтому когда к празднику компания "Венето" подарила ей ортопедическую подушку – Лариса невероятно обрадовалась.

И в разговоре с Татьяной Лариса признавалась: хочет продлить себе праздник, поэтому решила не распаковывать подарок до Нового года, чтобы положить его под елочку и впервые представить, что и в ее жизни есть место для новогоднего чуда.

Эта история могла бы стать сюжетом для драматического романа, повествования о самоотверженности и любви, которые преодолевают любые жизненные испытания.

Когда Ольга родила дочь Настю, некоторое время она и не догадывалась, что стала мамой очень особенной девочки. Но достаточно скоро женщина стала замечать: с ребенком что-то не так. После серьезных обследований врачи вынесли вердикт: ребенок родился с редким генетическим заболеванием. По всей Украине людей с таким же диагнозом можно пересчитать по пальцам. У малышки – многочисленные кисты в головке, отсутствует желчный пузырь, есть и ряд других проблем.

Говорят, беда не приходит одна. В то время, пока Ольга сбивалась с ног, возя ребенка на обследования, ее муж нашел себе новую любовь. А когда Настюше поставили диагноз – он просто собрал вещи и ушел строить свою новую жизнь, в которой не оказалось места ни для бывшей жены, ни для болеющей дочери.

А для Оли началась титаническая борьба за свое дитя. Настя долго училась сидеть. Девочка, которой сейчас уже исполнилось 7 лет, до сих пор не говорит ничего, кроме двух слов – "мама" и "ам". Пока мама тяжело работает, чтобы заработать денег на жизнь и реабилитацию для Насти, за внучкой присматривает бабушка, мама Оли. Она каждое воскресенье едет в Вышгород, где живет дочь с внучкой, из Конотопа – и каждую пятницу возвращается домой, ведь там ее ждет муж и пожилая больная мама.

Но такая самоотверженность и вера в то, что реабилитация и любовь помогут преодолеть или хотя бы ослабить последствия болезни, уже дает результаты.

"Детки с таким диагнозом не ходят. У них нет мышечной массы, они вообще ничего не могут делать. Но благодаря тому, что Оля работает и зарабатывает на жизнь, они делают какие-то массажи, посещают сеансы дельфинотерапии, делают все, чтобы Настюша хоть как-то развивалась. Мы с ними познакомились 4 года назад. За это время изменения к лучшему – поразительны. Когда я впервые увидела Настюшу, она вообще не реагировала на человеческую речь. А сейчас, когда я к ней обращаюсь – она отвечает мне глазами. И иногда открывает ротик – так, будто вот-вот что-то скажет... К сожалению, пока этого не произошло. Но мы ждем. Очень верим в чудо", – рассказывает Татьяна.

Возможно, первым предвестником такого большого и желанного чуда стала встреча этой семьи с представителями компании "Венето". Они, узнав о трудностях, с которыми столкнулись Ольга и ее дочь, решили помочь этой семье – и подарили им новую качественную кровать. Сказать, что семья нуждалась в таком подарке – это ничего не сказать.

"Они живут в однокомнатной квартире. Мама спит с ребенком на одной кровати. Бабушка вынуждена ютиться на диванчике в кухне. Когда же из Конотопа время от времени приезжает еще и дедушка – спать ему вообще негде. А здесь – такое чудо: новенькая кровать от "Венето"! И пусть Настюша сейчас маленькая и, возможно, на той постели спать будет не она – там хоть время от времени сможет переночевать Оля. Потому что хотя бы иногда маме надо лечь отдельно, просто расслабиться. А поскольку Оля часто работает по ночам, еще одно отдельное спальное место для бабушки или дедушки, которые приезжают помогать дочери, – это огромный плюс. Благодаря "Венето" к этой семье в 2020 году пришел настоящий святой Николай, который сотворил для них пусть небольшое, но чудо", – убеждена Татьяна.

Когда маленького Арсена с мамой папа забирали из роддома – врачи говорили: "Вы везете домой "овощ". Он никогда не будет ни ходить, ни разговаривать". Из-за тяжелой формой ДЦП, осложненной многочисленными кистами в голове, медики не давали ребенку никаких шансов на то, что когда-то он сможет жить нормальной жизнью. Однако родители решили: своего малыша не оставят ни за что. Они не опустили рук – и принялись делать все, чтобы дать своему сыну возможность встать на ноги и жить полноценной жизнью вопреки всему.

И им удалось сделать то, что казалось невозможным. Сейчас мальчику уже 13 и врачи, которые когда-то прочили ему существование "овоща", вряд ли узнали бы в нем того, казалось бы, безнадежно больного ребенка.

"На все воля Божья. Этот ребенок ходит, говорит. Арсенчик – чрезвычайно особый мальчик. Очень. Он очень нежный. Очень особенный. У него прекрасная семья. Замечательный старший брат, которому уже 17 лет, который очень любит Арсенчика и с пониманием относится к тому, что все, что имеют, родители прежде всего отдают младшему ребенку. И вероятно, именно любовь помогла сделать так, что этот мальчик, пусть и позже сверстников, но пошел в школу. И сейчас учится в обычном классе, вместе с обычными здоровыми детьми", – рассказывает Татьяна.

Волонтер говорит: эта семья стала еще одной, которую решили поддержать в компании "Венето". Мальчики из этой семьи, кроме любви родителей, теперь еще будут кутаться в мягкие теплые одеяла от этой компании.

"Я уверена, что эти одеяла согреют членам семьи не только тела, но и души. Ведь всегда приятно получать за свои труды, за то, что ты вкладываешь в своих детей, пусть и небольшое, но вознаграждение. Это придает сил, вдохновения и веры в людей", – убеждена Татьяна.

Помогая другим семьям, людям, оказавшимся в беде, семьям, которые не отреклись от своих особенных детей и посвятили им жизнь, Татьяна Исаенко никогда ничего не просила для себя. А между тем, она вместе с мужем Валентином воспитывает троих детей: 24-летнего Павла, 14-летнюю Арину и Аню, которой исполнилось 10. И именно определенные проблемы со здоровьем, которые в детстве имел старший сын, а также диагноз "эпилепсия" у младшей дочери и стали толчком к волонтерству. Ведь спасая своих детей, Татьяна знакомилась с другими родителями детей с инвалидностью. И она просто не смогла оставаться глухой к чужой беде.

"Как-то так случилось, что уже много лет мои друзья, знакомые, односельчане сносят к нам одежду, мебель, игрушки – все, что им не очень нужно, а кому-то сильно может облегчить жизнь. Бывало, что у нас весь гараж был заполнен вещами. И всегда находились семьи, которым мы могли помочь", – вспоминает Татьяна.

Когда Татьяна впервые познакомилась с представителями компании "Венето" и стала частью того марафона добрых дел, который они вместе начали, она и понятия не имела, что однажды и сама почувствует, каково это – не только отдавать, но и принимать. До тех пор, пока не получила неожиданный подарок от компании.

"Недавно "Венето" подарили нам кровати. Это было очень неожиданно. И очень-очень вовремя. Мы давно мечтали о том, что когда-то купим новенькие кроватки нашим детям. Но из-за карантина нам пришлось существенно урезать свои расходы и отложить осуществление этой мечты до лучших времен. Наша младшая дочь, когда увидела подарок, расплакалась. Она рыдала так, что ребята, которые кровати привезли, были шокированы. Да я и сама даже не представляла, что мои дети мечтают о тех кроватях. Мы в тот день легли спать после первого часа ночи: собирали кроватки, чтобы дети уже могли ночевать на них. Это было счастье!" – вспоминает Татьяна.

Впрочем, в полной мере оценить подарок женщина смогла позже. Она рассказывает: Аня постоянно мучилась от сильной боли в спине и мигреней. Ребенок страдал, а родители, думая, что те боли – проявление коварной болезни, вынуждены были бессильно наблюдать за ее страданиями. Каково же было удивление Татьяны, когда через несколько дней после получения подарка Аня сказала, что чувствует себя значительно лучше.

"Через несколько ночей Анечка говорит: "Мама, у меня больше не болит голова и я легко засыпаю"... Оказывается, дело было в том, как спит мой ребенок, я просто не знала, что проблема в этом. Если бы знала – мы бы все силы положили на то, чтобы купить новые кровати! Вы не представляете, как я благодарна компании "Венето" за все, что они сделали и сделают в будущем. За своих детей и за чужих. За тех, кого я даже не знаю и кому они помогали. В такие сложные времена, когда такое происходит в стране, в условиях локдауна, они нашли возможность продолжать дарить. Я верю, что им это вернется сторицей. И что они свои небесные бонусы какие-то уже получили. Потому что делают такое большое дело, несмотря ни на что", – говорит Татьяна.

И добавляет: верит в то, что таких историй – историй о помощи и сочувствии – в жизни компании "Венето" и в ее личной судьбе будет еще немало.

...Так что оглянитесь вокруг – и вы непременно увидите людей, которые живут рядом с вами и отчаянно нуждаются в помощи и поддержке. Людей, для которых даже малое добро, сделанное от души, может стать тем мостиком, который позволит пройти сложные времена и жить дальше.