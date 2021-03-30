Осознали угрозу? Украинцы изменили отношение к вакцинации и готовы уколоть любой препарат

Все активнее пополняются ряды украинцев, которые хотят вакцинироваться от коронавируса. Теперь для многих даже не принципиально, укол какого препарата они получат. К гражданам приходит понимание того, что при наличии сопутствующих заболеваний и на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, их организм может и не справиться с инфекцией самостоятельно. Именно поэтому многие изменили свою точку зрения и решили, что не будут отказываться от дополнительной защиты.

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"Готова вакцинироваться, чем предложат"

53-летняя учительница биологии Надежда Довгань из поселка Озерное Житомирской области сейчас является сторонником вакцинации. Однако первые известия о некоторых вакцинах от коронавируса не вызывали у нее доверия.

"Когда начались разговоры о прививке от COVID-19, я, честно скажу, была против именно препарата CoviShield. Мы о нем ничего не слышали. Я воспринимаю CoviShield как франшизу – это копия", – пояснила она.

В начале прививочной кампании от коронавируса украинцы не очень доверяли препарату индийского производителя. УНИАН

Среди причин недоверия к CoviShield – его индийское происхождение. Согласно результатам исследования группы "Рейтинг", вакцинам, изготовленным в Индии, доверяют только 30% респондентов, не доверяют – 45%. Кроме того, в медиа было немало публикаций, будто CoviShield – это "не совсем" то, что и препарат AstaZeneca, и, мол, его эффективность ниже.

"Возникали вопросы: какое качество и эффективность препарата? В общении с врачами были разговоры, что лучше подождать хотя бы год, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация касательно этого препарата", – заметила Надежда.

Однако, поинтересовавшись глубже вопросом прививки от COVID-19, женщина изменила свое мнение. Более того, Надежда Петровна готова вакцинироваться тем препаратом, который будет в доступе, когда наступит ее очередь, даже китайским.

"Я работаю в гимназии. Учебное заведение – один из центров распространения коронавируса. Страшно вакцинироваться, предостережения есть. Однако страшно и заболеть. Любая вакцина несет определенные риски, ни одна не дает 100% защиты. К китайской я отношусь как и к CoviShield. Однако, считаю, что даже 50% эффективности – тоже результат", – убеждена педагог.

Поэтому она вместе с другими коллегами записалась в список на вакцинацию, который составляли на работе.

"Желающих прививаться от COVID-19 у нас на работе оказалось 50% коллектива. Другая часть – тоже не против, но они отложили свою иммунизацию, поскольку недавно переболели", – сказала женщина.

Вместе с тем она отметила, что до иммунизации важно проконсультироваться с медиками. "Учитывая ситуацию, что предложат, тем и буду прививаться. Более того, я считаю, что такую прививку придется делать каждый год. Общаясь с врачами, я понимаю, что накануне лучше пройти медобследование, чтобы знать состояние своего здоровья", – сказала собеседница.

Все больше украинцев согласны прививаться от COVID-19 любым препаратом, разрешенным ВОЗ и Минздравом. УНИАН

51-летняя киевлянка Радмила Корж и ее 79-летняя мама Леся Васильевна тоже готовы вакцинироваться тем, что будет в доступе. Поскольку обе женщины не входят в перечень приоритетных групп, они будут ждать своей очереди.

"Мы обе в группе риска заболеть, поскольку у нас есть сопутствующие заболевания, в том числе и сердечно-сосудистой системы. Однако не попадаем на вакцинацию на этапе, который продолжается сейчас. Мы с мамой согласны на любую вакцину, которая будет доступна в Украине", – рассказала Радмила Викторовна.

Женщины – сторонницы иммунизации от вирусных инфекций, хотя безопасность некоторых препаратов сначала вызвала у них сомнения.

"Можно сомневаться в методе, который более эффективен, или колебаться по поводу производителя. Мама сомневалась относительно векторных вакцин, той же AstaZeneca, из-за сообщений о возникновении тромбов. Она скорее бы иммунизировалась китайской. Я читала информацию о вакцинах и для себя отметила, что китайская – это проверенный метод – активированный вирус. О российской – вообще речь не идет – это страна агрессор, здесь категорическое нет", – отметила собеседница.

Препарат CoronaVac китайского производства является инактивированной вакциной, которая действует, используя "убитые" частицы вируса. Таким образом иммунитет человека тренируется противостоять угрозе. Этот тип вакцин активно используется для прививок против многих болезней. Одним из его преимуществ является возможность хранения при температуре +2... +8 С.

Радмила Викторовна даже готова купить любой из разрешенных в Украине препаратов для себя и мамы, если он будет доступен в аптеках. Сейчас женщины ждут случая иммунизироваться, максимально ограничив свою социальную активность.

Количество украинцев, привитых CoviShield по состоянию на 30 марта. Минздрав

По состоянию на 30 марта в Украине более 212 тыс. человек привито препаратом CoviShield в рамках вакцинальной кампании против коронавируса, среди них есть лица, которые уже получили даже 2 дозы.