Соединение Чернигова с центром Украины удалось восстановить: как безопаснее доехать

Оперативное командование "Север" сообщило радостную весть для всех жителей осажденного и обстреливаемого российскими оккупантами Чернигова. Транспортное сообщение с центром Украины восстановлено и гражданское население может выезжать в более безопасные места.

Наиболее безопасный путь лежит через поселок Гончаровский. Соответствующую новость опубликовала пресс-служба Минобороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы восстановили трассу, соединяющую Чернигов с центром страны. Благодаря этому местные жители могут покинуть на время город, а волонтеры, медицинские сотрудники, небольшие грузовые авто с гуманитарной помощью, наоборот, попасть в областной центр", – заметил Виктор Николюк.

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Военные благодарят за содействие в разминировании важных дорожных артерий и расчистке автотрасс от военной техники, брошенной отступающими солдатами армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты захватили в плен старосту одного из поселковых округов на Черниговщине. Вернувшись из плена, мужчина рассказал, какие ужасы ему пришлось пережить, поскольку рашисты хотели выбить из него важную стратегическую информацию.

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