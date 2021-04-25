Собратья попрощались с убитым в Донбассе украинским военным. Фото

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Общество
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Собратья попрощались с убитым в Донбассе украинским военным. Фото

Собратья попрощались с украинским военным, который погиб на Донбассе 22 апреля из-за обстрелов вооруженных формирований России.

Об этом говорится в Facebook 10 Горно-штурмовой бригады. Военный погиб от осколочного ранения.

"Прощай, брат...Печально и трудно прощаться навсегда с собратьями. Александр Луцик. Навеки в списках эдельвейс. Легких облаков тебе, брат....Земля пухом", – говорится в сообщении.

Погиб украинский военный.
С украинским военным попрощались собратья.

Добавим, что Волынский военный служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона в / ч А4267. Он родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи Колковской территориальной общины.

На Донбассе убили украинского военного.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего 22 апреля враг семь раз нарушил режим прекращения огня, применил среди прочего запрещенную минского соглашениями артиллерию.

Война на ДонбассеРоссия - страна-агрессор