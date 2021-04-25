Собратья попрощались с убитым в Донбассе украинским военным. Фото

Собратья попрощались с украинским военным, который погиб на Донбассе 22 апреля из-за обстрелов вооруженных формирований России.

Об этом говорится в Facebook 10 Горно-штурмовой бригады. Военный погиб от осколочного ранения.

"Прощай, брат...Печально и трудно прощаться навсегда с собратьями. Александр Луцик. Навеки в списках эдельвейс. Легких облаков тебе, брат....Земля пухом", – говорится в сообщении.

Добавим, что Волынский военный служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона в / ч А4267. Он родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи Колковской территориальной общины.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего 22 апреля враг семь раз нарушил режим прекращения огня, применил среди прочего запрещенную минского соглашениями артиллерию.