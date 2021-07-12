Собаки пограничников примут участие в параде ко Дню Независимости: мнения украинцев разделились. Фото

На параде к 30-летию Независимости Украины 24 августа в Киеве впервые примут участие собаки пограничников. Мнения украинцев по этому поводу разделись.

Для участия были отобраны 33 кинолога со служебными собаками, которые представят ведомство. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Все животные специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе. Подготовка парадного расчета кинологов и их четвероногих напарников уже началась на базе Кинологического учебного центра ГПСУ. Тренировка продлится до конца месяца, а затем продолжится в Киеве. Собаки должны вести себя спокойно, привыкнуть к месту проведения мероприятия, не реагировать на посторонних людей и другие раздражители.

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В комментариях под публикацией ГПСУ в Facebook большинство пользователей назвали это "сомнительной идеей", "издевательством над животными", "шоу" и написали, что собаки могут пострадать от перегрева в жару.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на празднование 30-й годовщины Независимости Украины заложен бюджет в 5,5 миллиардов гривен. В то же время стало известно, что непосредственно на торжества выделили около 100 миллионов в национальной валюте.