Снегопад сковал движение на дорогах: Укравтодор назвал проблемные участки

По состоянию на 13:00 субботы, 30 января, в Николаевской и Одесской областях из-за непогоды на дорогах сохраняются ограничения на движение большегрузного транспорта.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укравтодора". В ведомстве назвали участки дорог, где действуют ограничения.

На дороге М-13 Кропивницкий – Платоново (на Кишинев):

км 76 + 416 - км 157 + 052 (от границы Кировоградской области до предела Одесской области).

км 100 + 288 - км 157 + 052 от транспортной развязки с автодорогой Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск) до границы с Одесской областью проезд обеспечен.

км 76 + 416 - км 100 + 288 от границы Кировоградской области до транспортной развязки с автодорогой Н-24 Благовещенское - Николаев (через Вознесенск).

В регионе продолжаются работы на отдельных участках дорог:

М-05 Киев – Одесса, км 273 + 210 – км 464 + 122

М-13 Кропивницкий – Платоново, км 157 + 052 – км 254 + 416

М-15 Одесса – Рени, км. 11 + 700 - 40 + 000, км 118 + 000-306 + 149

М-16 Одесса – Кучурганы, км 0 +000 – км 70 + 621

На дороге М-05 остается скопление грузовых автомобилей, а именно на участках:

км 364 + 000, (левый проезд)

км 372 + 000 (правый проезд)

км 402 + 000 (правый и левый проезд)

Все ограничения будут сняты после полной расчистки покрытия дорог.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине 30 января значительно ухудшится. В большинстве регионов ожидается снегопад и гололед.