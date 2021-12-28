Снег, гололедица и сильный ветер: синоптики уточнили, где в среду в Украине будет плохая погода. Карта

Погода в Украине в среду, 29 декабря, местами будет снежной и дождливой. В большинстве регионов осадков не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Также в некоторых областях прогнозируют гололедицу и сильный ветер (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, ночью осадки в виде снега с дождем ожидаются на востоке, северо-востоке, а также центральных, Киевской и Запорожской областях. На Левобережье страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Днем снег с дождем пойдет во Львовской, Закарпатской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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На дорогах страны прогнозируют гололедицу. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта и отключению электроэнергии. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Температура воздуха ночью снизится до 5-11 мороза, днем холоднее всего будет в северных областях – от 4 до 6 мороза, в остальных регионах -4… +1.

В Киеве в среду прогнозируют снег, ночью от 7 до 9 мороза, днем -4… -6.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики рассказали, что в большинстве областей с уходом циклона прекратятся осадки.

В то же время в Киеве 31 декабря потеплеет до +2, а 1 января будет дождь.